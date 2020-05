Tottevodde De Kijk van Kurt

Kurt Burgelman

08 mei 2020

17u30 3

Dit wordt een lente om nooit meer te vergeten. Helaas zullen velen onder ons op deze uitzonderlijke periode terugkijken en denken aan hun naasten die hen door dat vermaledijde virus zijn ontvallen. Anderen zullen zich het oog van de naald herinneren waar ze zijn doorgekropen. De meesten onder ons zullen met een mix van opluchting en nostalgie terugblikken op een tijd waarin we opnieuw leerden genieten van kleinigheden en waarin we - noodgedwongen maar blij - tijd hadden voor elkaar. Velen zullen dankzij de coronacrisis tot nieuwe inzichten komen. Ik ben niet zo naïef om te denken dat we morgen in Utopia zullen ontwaken maar her en der steken nieuwe ideeën de kop op. In Stuttgart, als thuishaven van onder meer Mercedes en Porsche één van de belangrijkste economische kernen van Duitsland, hebben ze van de crisis gebruik gemaakt om eens één en ander te onderzoeken. Stuttgart had sinds enige tijd een regeling voor oude dieselauto’s, in de trend van onze LEZ. Tijdens de lockdown zijn ze daar tot de constatatie gekomen dat die regeling zo goed als niets heeft bijgedragen aan de luchtkwaliteit. Het waren Duitse wetenschappers die dat hebben onderzocht, geen columnisten. Vanaf 18 mei zal er in Gent weer beboet worden als je met je oude diesel de stad inrijdt. De LEZ zal ook worden uitgebreid. Schepen Tine Heyse moest weliswaar toegeven dat er niet meer fijn stof wordt uitgestoten door diesels maar ze beweert nu dat dat fijn stof schadelijker is. De Duitse wetenschappers moeten wel in de rij staan om in hun vakgebied te worden onderwezen door onze schepen. Die nieuwe frisse postcorona-ideeën zullen niet uit het Gentse stadhuis komen, zoveel is duidelijk. Het eerste Gentse coronawoord is er wel al. Ik kreeg een mondmasker cadeau en de gulle gever zei: “hierzie, een tottevodde”. Zullen we dat woord officieel invoeren?