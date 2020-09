Totempalen, spandoeken en bierkaartjes: Gent is klaar om bijna 80.000 studenten te ontvangen Wietske Vos

19 september 2020

21u11 1 Gent Stad Gent start een campagne om de bijna 80.000 studenten die vanaf morgen aan een nieuw academiejaar beginnen, te verwelkomen én te sensibiliseren rond corona. Er staan reeds totempalen, er komen spandoeken en in de horeca komen aangepaste bierkaartjes te liggen. Ook via sociale media wordt studenten gevraagd de richtlijnen goed na te leven.

In de Overpoortstraat en de Sint-Pietersnieuwstraat staan al opvallende, gele totempalen die de studenten welkom moeten heten met slogans als ‘Gent zonder studenten = West-Vlaams zonder ondertitels’ of ‘Gent zonder studenten = Kanye zonder ego’. Aan de andere kant staan symbolisch de coronarichtlijnen op een rijtje: rondlopen = mondmasker op, veilige afstand = 1,5 meter, vrienden gespot = hou ’t safe.

(Lees verder onder de foto’s).

Op het Sint-Pietersplein hangen spandoeken en de cafés en restaurants leggen aangepaste bierkaartjes met richtlijnen neer.

Sociale media

Via sociale media start ook een campagne met een warm welkom, maar ook met de richtlijnen waar studenten zich aan moeten houden. Zowel (kot)studenten als kotbazen krijgen specifieke informatie via overzichten met de meest gestelde vragen. Op de facebookpagina van Studentingent stond alvast een post met een foto van het Sint-Pietersplein en de slogan ‘Blij dat je er bent’.

(Lees verder onder de foto).

Mondmasker verplicht in studentenbuurt

Sinds maandag 7 september is de mondmaskerplicht uitgebreid naar de studentenbuurt, meer bepaald op de as Sint-Pietersnieuwstraat-Overpoortstraat en aanliggende straten waar veel studenten samenkomen. De stad Gent roept studenten op om daarnaast ook op drukke plaatsen een mondmasker te dragen, niet te blijven plakken na de lessen en voldoende afstand te houden. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld): “We heten alle studenten van harte welkom in onze stad. De start van het studentenjaar zal echter niet verlopen zoals gewoonlijk. We vragen de studenten zich goed te informeren en roepen hen op om de richtlijnen rond corona goed na te leven.”

Geen fuiven

Cantussen, fuiven of dopen kunnen niet doorgaan, maar studenten mogen elkaar wel ontmoeten. “Op de campus, in de Overpoortstraat of via de studentenverenigingen kan dat volgens de coronarichtlijnen”, zegt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs (Groen). “Met de verenigingen zijn we in nauw overleg om dit op een veilige manier te organiseren. Dat overleg en de wijze waarop ze zelf verantwoordelijkheid nemen, is een mooie Gentse traditie aan het worden. Nieuw is de subsidie vanuit de stad voor de studentenverenigingen.”

FAQ voor studenten

In samenspraak met de instellingen voor hoger onderwijs is op het communicatieplatform www.studentingent.be ook een FAQ opgemaakt waar studenten alle informatie terugvinden over de gevolgen van de coronamaatregelen voor hen, het kotleven en de studentenverenigingen. Ook vinden studenten er antwoorden op eventuele vragen over welbevinden. Nieuwe studenten krijgen er de raad om via de Gentse studentenapp Klik nieuwe vrienden te maken in coronatijden.

Kotatgent

Om studenten heldere handvaten te geven hoe ze coronaproof kunnen samenleven op kot, heeft Kotatgent een model voor een huishoudelijk reglement opgemaakt. Daarnaast zijn er 10 vuistregels te vinden die een plek kunnen krijgen in de gemeenschappelijke gang of eetruimte. Ook kotbazen kunnen er terecht voor een specifieke FAQ.

250 euro toelage voor studentenverenigingen

De stad Gent is van mening dat studentenverenigingen het studentenleven kleur geven omdat ze studenten onthalen en verbinden. Alle erkende 154 studentenverenigingen krijgen daarom vanuit het noodfonds een eenmalige toelage van 250 euro voor extra kosten om activiteiten coronaproof te organiseren.

Fietsambassade

De Fietsambassade Gent steekt studenten bij de start van dit academiejaar een hart onder de riem met de boodschap ‘Ge gaat er wel geraken’. Ook in coronatijden kunnen zo’n 4.000 studenten een studentenfiets huren aan voordelig tarief. De Fietsambassade staat in voor het onderhoud en de herstellingen van die fietsen.