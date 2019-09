Tot drie jaar cel voor miljoenenfraude en sociale dumping in bouwsector Jeroen Desmecht

18 september 2019

16u05

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 3 Gent Het Gentse gerecht heeft verschillende leden van een organisatie veroordeeld die de staatskas meer dan anderhalf miljoen euro armer maakten door sociale fraude en sociale dumping. De rechtbank legde de hoofdverdachte een celstraf van 3 jaar en een geldboete van 300.000 euro op, beiden deels met uitstel.

April, 2014. huiszoekingen in België, Nederland, Bulgarije en Roemenië doen het doek vallen over een internationale bende die tussen 2007 en 2014 Roemeense werkkrachten leverde aan een groot aantal Belgische bouwbedrijven. Ze opereerden vanuit Nederland en factureerden iets meer dan 4.5 miljoen euro aan hun Belgische klanten.

Bulgaarse postbusvennootschappen

Minstens 79 werknemers bleken betrokken bij de operatie. De arbeiders werden in hun eigen land gerekruteerd en kwamen via Nederland in België terecht. Ze werden eerst ingeschreven bij verschillende Bulgaarse postbusvennootschappen. Nadien werden ze tewerkgesteld als werkend vennoot in de Belgische bouwsector.

Tot 1.8 miljoen euro verbeurdverklaard

Tien verdachten en drie vennootschappen stonden voor de feiten terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie, sociale fraude en sociale dumping. Het gaat om twee Nederlandse echtparen, een Roemeens echtpaar en de zaakvoerders van drie Oost-Vlaamse bedrijven. De meeste Belgische bouwbedrijven die de arbeiders tewerk stelden, ontsprongen de dans. De frauduleuze ‘leveranciers’ van de werkkrachten, werden wel veroordeeld: de correctionele rechtbank achtte zowel de sociale oplichting als de illegale tewerkstelling duidelijk bewezen. De hoofdbeklaagde kreeg een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar met uitstel en een geldboete 300.000 euro, waarvan de helft met uitstel. De rechtbank verklaarde bovendien zo’n 1.8 miljoen euro verbeurd. Ook dat gebeurde voor de helft met uitstel. De andere beklaagden kregen celstraffen die oplopen tot één jaar cel en 150.000 euro - ook (al dan niet deels) met uitstel. Het arbeidsauditoraat kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.