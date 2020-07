Tot 5.684 euro voor een tegel uit het STAM



Erik De Troyer

13 juli 2020

18u43 0 Gent De veiling van de satellietfoto’s van het STAM heeft meer dan 50.000 euro opgebracht. Voor sommige tegels werd bijzonder fors geboden. Een tegel met de Dampoort erop ging onder de hamer voor 5.684 euro (inclusief kosten).

De satellietfoto van het STAM is al tien jaar oud en dus wat gedateerd. Binnenkort komt er een nieuwe grote satellietfoto in de plaats waar de stadshal en de Ghelamco Arena bijvoorbeeld wél op staan. De oude foto’s werden daarom per opbod verkocht op de website van Vavato.

De populairste bleek die van met Dampoort en de wijk Macharius-Heirnis te zijn. Iemand telde daar maar liefst 4.015 euro voor neer. Met kosten erbij komt dat op 5.684 euro. Een prijzig hebbeding dus voor aan de muur. Op de tweede plaats komt de tegel van de Gentse binnenstad voor 2.555 euro (3.617 euro).

In totaal gingen er 10 tegels de deur uit voor meer dan 1.000 euro plus onkosten. Al bleven er ook nog wel wat tegels over die geen bod kregen, vooral tegels waar maar een klein stuk land op stond. Zelfs een partij met 50m2 aan grijze tegels raakte niet aan een bod.

Alle tegels kunnen in augustus opgehaald worden.