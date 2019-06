Tot 200 uur werkstraf voor Buffalo’s na ‘free fight’ tegen Standard-fans Jeroen Desmecht

16u19 0 Gent Tien supporters van KAA Gent en zes van Standard Luik zijn vrijdag in Gent veroordeeld voor bendevorming. Het parket van Oost-Vlaanderen sleepte hen voor de rechter omdat ze betrokken waren bij een afgesproken knokpartij in een bos bij Sint-Niklaas. De vermoedelijke leider (29) van de Gentse tak kreeg een werkstraf van 200 uur.

Moeten de betrokken ‘free fighters’ veroordeeld worden voor bendevorming, of niet? Dat was de hamvraag van het proces tegen de voetbalsupporters. Vrijdag antwoordde het Gentse gerecht daarop volmondig 'ja’. Een groot deel van de hooligans werd ook veroordeeld voor slagen en verwondingen, omdat ze duidelijk betrokken waren bij het gevecht. “Iedereen had zijn rol. Sommigen vochten, anderen legden alles vast op beeld. Er is duidelijk sprake van een vereniging”, verduidelijkte de rechter.

Beeldmateriaal uit WhatsApp-groep

Alle zestien beklaagden waren in augustus 2017 betrokken bij een ‘free fight’ - een georganiseerde knokpartij op een afgesproken plaats tussen supporters - in een bos bij Sint-Niklaas. Speurders troffen bezwarende foto’s en video’s aan in een WhatsApp-groep, waarna het parket van Oost-Vlaanderen de supporters voor de rechtbank sleepte.

De 29-jarige leider van de Gentse bende kreeg een werkstraf van 200 uur. De rechter sprak voor dertien andere betrokkenen werkstraffen tussen 80 uur en 150 uur uit. Een ander bendelid kwam niet opdagen, wat hem een effectieve celstraf van tien maanden opleverde. Een laatste kreeg acht maanden met uitstel. Het parket had celstraffen tot 2 jaar gevorderd, maar zo ver kwam het dus niet.

Signaal aan de maatschappij

Openbaar aanklager Olivier Ruysschaert gaf tijdens de behandeling negatief advies aan alle beklaagden die om een opschorting vroegen. “Zo’n gasten wekken de aandacht van ‘recruiters’ uit het misdaadmilieu. De regels die ze opleggen (o.a. iemand die op de grond ligt, trap je niet, red) worden niet altijd nageleefd. Het is een spiraal van geweld dat steeds sterker wordt. Wie kan zijn hoofd er nog bij houden als ze met twintig tegelijkertijd op de vuist gaan? Het is een gevaarlijk fenomeen.”

De correctionele rechter volgde die redenering. Niemand kreeg een opschorting van zijn straf. “Dat zou een verkeerd signaal zijn, zowel naar de maatschappij als naar de daders”, stipte de rechtbankvoorzitter aan. Wie tijdens de zitting akkoord ging met een werkstraf, heeft die wel gekregen.