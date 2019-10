Topsportstudenten studeren, wonen en trainen voortaan op één locatie aan Blaarmeersen: “Extra rust bevordert prestaties” Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

17u46 0 Gent Gedaan met pendelen tussen de school, de sporthal en het internaat voor de topsportstudenten in Gent. Dankzij een samenwerking tussen het GO!-onderwijs, Sport Vlaanderen en de stad wordt alle infrastructuur samengebracht op één site aan de Blaarmeersen. “Dit zorgt voor een optimaal topsportklimaat”, zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen.

Dinsdagavond worden de opleidingslokalen en het internaat voor de topsportstudenten officieel geopend. Oud-studenten en succesvolle gymnastes Julie Croket en Axelle Klinckaert vormden de gidsen van dienst. “Onze studenten trainen, wonen en studeren voortaan op één locatie. Daar waar ze zich vroeger dienden te verplaatsen tussen het internaat en de sporthal enerzijds en hun school in de Voskenslaan anderzijds”, schetst Sarah Heirwegh, topsportcoördinator van het GO! Atheneum Voskenslaan. “Het zorgt voor meer rust die de studenten nodig hebben om hun prestaties te bevorderen en blessures te voorkomen.”

Claudine Verbeken, beheerder van het GO!-topsportinternaat Questopia beaamt. “Bepaalde studenten leven bijna 365 dagen per jaar op de site. Sommigen al vanaf hun twaalfde. De omstandigheden moeten dus optimaal zijn. Nu beschikken alle jongeren op het internaat over individuele kamers en zijn er eigen leefruimtes. Door de combinatie van lessen, trainingen en kiné is de vrije tijd die overblijft cruciaal. Dat de studenten zich niet langer naar een andere site hoeven te verplaatsen, komt ook hun welzijn ten goede.”

Gent leverde al heel wat alumni met klinkende namen af, zoals: Nina Derwael, Jasper De Buyst en Thomas Kaminski. Sport Vlaanderen en de stad Gent investeerden volop in de uitbouw van Sport Vlaanderen Gent als topsportsite en ze realiseerden er al een topgymnastiekhal, een schermzaal, een wielercentrum, een fitnessruimte, paramedische voorzieningen en een sportverblijf.

“Sport Vlaanderen Gent is nu zonder twijfel al het topsportcentrum van Vlaanderen en met de recente aanwinst qua infrastructuur zal het dat in de toekomst nog meer zijn”, aldus Sofie Bracke (Open VLD), schepen voor Sport.

Dit schooljaar krijgen 81 leerlingen-topsporters hun lessen in het nieuwe opleidingsgebouw. In totaal is er een capaciteit voor 200 jongeren. In het nieuwe sportinternaat zijn er 105 individuele kamers voorbehouden voor topsportstudenten. Het GO! en Sport Vlaanderen investeerden samen bijna 8,2 miljoen euro in het project: 2,8 miljoen euro in de opleidingslokalen (Sport Vlaanderen) en 5,4 miljoen voor het internaat (GO!).