Topradio koopt watertoren in Merelbeke Jill Dhondt

10 augustus 2020

11u26 1 Gent De beheerder van het radiostation Topradio heeft de watertoren in Merelbeke en de grond waarop de toren staat net gekocht. Het is de bedoeling dat er een kantoorruimte komt rond de toren die als zendmast zal dienen.

De watertoren in Merelbeke werd niet langer gebruikt en daarom te koop aangeboden. De beheerder van Topradio was op dat moment op zoek naar een nieuwe plek om het radiostation naartoe te verhuizen, en greep zijn kans. “In de Nekkerputstraat is er plaats tekort”, klinkt het bij de radio. “De watertoren in Merelbeke zouden we gebruiken als zendtoren, en errond zouden we een kantoorruimte bouwen. Daarvoor moeten we nog een bouwvergunning indienen bij de Stad Gent.” De beheerder hoopt dat de radiomedewerkers eind volgend jaar op de nieuwe locatie kunnen zitten.