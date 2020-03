Topdokter Chris Van der Linden test positief op corona Cedric Matthys

27 maart 2020

15u00 0 Gent Neuroloog Chris Van der Linden, bekend van de Vier-reeks Topdokters, is besmet met het coronavirus. Dat bevestigt het Gentse AZ Sint-Lucas waar de arts aan verbonden is. Het ziekenhuis merkte de jongste dagen een grotere uitval in de spoedafdeling.

Chris Van der Linden ontdekte op eigen initiatief dat het virus ook hem te pakken heeft. De neuroloog had enkel een verminderde reukzin, wat volgens de federale richtlijnen geen reden is om je te laten testen op corona. Toch wou de man het zekere voor het onzekere nemen en stuurde hij een staal naar een privélab. Die test bleek positief.

Mondmasker

Ondanks het alarmerende bericht, past AZ Sint-Lucas haar procedure niet aan. Het Gentse ziekenhuis volgt de voorschriften van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor Volksgezondheid. “Verplegende personeel met milde klachten, draag sowieso een mondmasker”, legt woordvoerster Iny Cleeren uit. “Wie ziek is, blijft uiteraard thuis.”

Hoeveel personeel intussen effectief besmet is, kan het ziekenhuis moeilijk achterhalen. Wie geen symptomen heeft, wordt niet getest. Ook van wie ziek thuis zit, valt niet te bepalen wie er allemaal corona heeft. “We merken inderdaad een grotere uitval, vooral in de spoedafdeling”, bevestigt Cleeren, “maar we weten niet wie aan welke ziekte lijdt. Dat behoort tot de privacy.”