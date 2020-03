Toon Porrez post elke dag een lachwekkend filmpje Sabine Van Damme

27 maart 2020

16u42 0 Gent Gentenaars, je kan ze in hun kot steken, maar je krijgt ze niet stil. Dat blijkt niet alleen bij zangers en artiesten zo te zijn, ook andere Gentenaars komen creatiever dan ooit uit de hoek in deze coronatijden. Toon Porrez van The Love Boat-parties bijvoorbeeld. Die post elke dag een grappig filmpje op Facebook.

“Ik zit alleen thuis hele dagen, wat moet ik anders doen”, lacht Toon. “Elke avond organiseer ik een overleg met mijn fles wijn, en de volgende dag post ik dan een grappig filmpje. Het zijn altijd eigen ideetjes, niet afgekeken van TikTok of Instagram of wat dan ook. Dat zou maar flauw zijn.” Toon begon uit verveling met zijn filmpjes. “Maar ik krijg er heel veel positieve reacties op. Mensen vragen zelf om meer. Dus doe ik voort, zolang ik inspiratie heb. Als ik mensen even kan doen lachen in deze triestige tijden, word ik daar zelf blij van.”

De filmpjes van Toon zijn te zien op zijn Facebookpagina.

Eerder kwamen ook al Kurt, Wim, Tamsen en De Deurzangers aan bod.