Too Good To Go opengesteld voor lokale handelaars om verse maaltijden te verkopen Jill Dhondt

21 maart 2020

12u44 0 Gent Too Good To Go, een platform van Gentse makelij, verkoop normaliter onverkochte etenswaren aan het einde van de dag. Tijdelijk wordt het platform ook opengesteld voor lokale handelaren die verse afhaalmaaltijden wil aanbieden.

Zolang de coronamaatregelen duren, mogen lokale handelaars de technologie en de gemeenschap van Too Good To Go gratis inschakelen. “Op deze manier kunnen ze meer klanten bereiken, die ze anders niet zouden bereiken”, zegt oprichter Jonas Malisse.

Jonas kwam op het idee om zijn platform vrij te geven aan lokale handelaars, toen hij hun vele berichten zag passeren op sociale media. “Heel wat zaken gaven aan dat ze take-away zouden aanbieden om de crisis toch maar te overleven. Het was voor mij een antwoord op de vraag: wat kunnen wij doen om anderen te helpen? Wij hebben zo een groot bereik, van meer dan een miljoen gebruikers, waar de handelaars gebruik van kunnen maken. Bovendien gebeurt de overdracht op een veilige manier bij ons. Omdat je via de app betaalt, hoef je geen cash geld of bankkaart boven te halen als je om je bestelling gaat.”

Restjes en verse maaltijden

Terwijl lokale handelaars tijdelijk verse maaltijden aanbieden, blijft het oorspronkelijke concept lopen. “Op de app kunnen mensen nog steeds overschotten kopen. Zelfs de handelaars die verse gerechten verkopen, zullen aan het einde van de dag restjes aanbieden via hetzelfde platform. Helaas is er op dit moment meer voedselverspilling dan ooit.”

Jonas ziet bestellen op Too Good To Go als een aan te raden manier om te winkelen. “Het is beter dan allemaal samen in de supermarkt op de hoek te gaan winkelen. Daar zit je toch maar op een kleine ruimte op elkaar. Het is meer aangeraden om de massa te verspreiden, en hen op meerdere plaatsen eten te laten afhalen. Bovendien merken we dat ons platform een zegen is voor zij die het minder breed hebben, en dus goedkoper aan eten willen geraken.” Wie iets bestelt op Too Good To Go mag daar binnen bepaalde uren omgaan. “De uren zijn zoveel mogelijk gespreid, om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen samenkomen.”

Lokale handelaars kunnen surfen naar de website.