Toneelschool Stijn Brouns krijgt geen enkele vorm van steun: “Als er niks gebeurt, overleven we dit niet” Sabine Van Damme

14 mei 2020

16u07 1 Gent De lockdown is voor iedereen een drama, maar voor het Theater- en Filminstituut Brouns - beter bekend als toneelschool Stijn Brouns - kan het de doodsteek zijn. Het krijgt geen enkele tegemoetkoming. “Al onze inkomsten zijn weg, maar onze kosten lopen uiteraard door”, zucht Stijn Brouns. “Al die jaren heeft het stadsbestuur ons bewierookt op onze diploma-uitreiking. Als ze het toen meenden, dan hoop ik dat ze ons nu willen redden.”

“Geen sluitingspremie, want officieel zijn we geen winkel, geen cultuurhuis en ook geen café. Geen compensatie. Geen overbruggingsrecht. Geen Noodfonds. 0,0 euro. Daar hebben we blijkbaar recht op”, zucht Stijn Brouns vanuit Spanje, waar hij nu woont. “Onze school werd sowieso al niet structureel gesubsidieerd, dus hebben we nu ook geen subsidies. Het enige geld dat we ooit kregen van de stad was 80.000 euro om te investeren in de Sint-Coletakerk, maar daar zitten we nu niet meer. We zitten nu in de Sint-Kwintenskapel. Normaal gezien hebben we deze maanden een eetfestijn, voorstellingen en een buitenlandstage. Dat valt allemaal weg. Ook het aantal inschrijvingen voor volgend jaar is met 40% gedaald, want niemand weet wanneer we weer mogen starten. En zonder voorstellingen valt uiteraard ook onze ticketverkoop terug op nul.”

We krijgen subsidies voor de toneelstukken die we brengen, maar nu zijn er dus geen stukken Stijn Brouns

“Wij zijn een commercieel gezelschap. Mijn personeelsleden zijn niet vast in dienst. Binnen de school hebben we het gezelschap De Orde van Tanghe (de school werd ooit mee opgericht door actrice Jenny Thanghe, red.) en we krijgen subsidies voor de toneelstukken die we brengen, maar nu zijn er dus geen stukken. Iedereen bekeek al voor ons waar we eventueel toch recht zouden kunnen op hebben. Maar iedereen komt op hetzelfde uit: op niks. Dus is het enige wat rest: hopen dat de stad onze toneelschool wil redden. Jarenlang stond er elk jaar een schepen op onze diploma-uitreiking. Elk jaar was dat met lovende woorden over de school. Als dat gemeend was, dan moet de stad toch iets kunnen doen voor ons? Als niemand ons nu steunt, dan is het over en uit voor de school, na 12 jaar.”

Tussen de mazen

Cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) weet dat de toneelschool in de problemen zit. “Dat is één van de gevallen die tussen de mazen van het net glipt, zoals collega Stephanie D’Hose al aangaf. Zo komen er nu steeds meer aan de oppervlakte. Stephanie zal er morgen voor pleiten om net die spelers - en individuele artiesten – voorrang te geven bij de verdeling van het geld van het Noodfonds. Want het geld zal van hogerhand moeten komen.”