Tommy Hilfiger steekt de straat over Jeffrey Dujardin

04 juni 2019

17u36 7 Gent De Tommy Hilfiger-winkel die vroeger op het kruispunt van de Veldstraat en de Zonnestraat zat, steekt de straat over. De nieuwe winkel komt in het pand waar vroeger Delvaux zat, aan het kruispunt van het Handelsplein en de Zonnestraat.

De werken zijn een kleine twee weken geleden gestart. Er waren al even geruchten dat Tommy Hilfiger in het pand zou komen, maar dit werd nu aangekondigd en bevestigd door het kabinet van schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld). Het einde van de werken is voorzien op 23 september. Dus voor de Hilfiger-enthousiastelingen, vanaf oktober zal je vijf meter verder moeten stappen voor je aankopen.