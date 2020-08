Tom Dice en Kato Callebaut schakelen hulp in van Gentenaars om zomerhit 2020 te scoren Jill Dhondt

13 augustus 2020

18u24 10 Gent Tom Dice en Kato Callebaut vormen al twee jaar het artistieke duo The Starlings. Met hun lied ‘Little Submarine’ werden ze geselecteerd voor de zomerhit 2020 van Radio 2. Het duo woont al een tijd in Drongen en schakelt daarom de hulp in van de Gentenaars om stemmen te krijgen. “Als bedanking zullen we een lied schrijven voor een van de personen die voor ons gestemd heeft”, klinkt het.

In de eerste aflevering van het televisieprogramma Liefde voor Muziek bliezen Tom en Kato de andere artiesten van hun stoel met het lied ‘Little Submarine’, een cover van het nummer Liefdeskapitein van K3. “Dat lied is geschreven voor kinderen, dus wij hebben er onze eigen draai aan gegeven. Het is niet gewoon een vertaling geworden van het bestaande lied, maar het is er wel op gebaseerd.”

Bom

De cover sloeg in als een bom. De avond zelf waren de andere artiesten sterk onder de indruk. Karen Damen pinkte zelfs enkele tranen weg. Later werd het een van de meest gespeelde nummers op Radio 2, vandaar dat het genomineerd werd voor Zomerhit 2020. “We hadden op voorhand geen verwachtingen tegenover het nummer, je kan nooit inschatten hoe een publiek gaat reageren. We zijn dan ook heel blij met de reacties, vooral omdat het nummer een goed beeld geeft van wie we zijn en hoe we muziek ervaren.”

Het is nu aan het grote publiek om te kiezen wie de winnaar van de wedstrijd zal worden. Deze week probeert het duo zoveel mogelijk stemmen te verzamelen en daarvoor roepen ze ook de hulp in van hun stadsgenoten. “Drongen is niet zo groot, we komen vaak dezelfde mensen tegen als we gaan wandelen of als we naar de bakker gaan. Het zou fijn zijn als ze ons willen helpen om te winnen. Iedereen die voor ons stemt, kan bovendien een bewijs naar ons sturen. Wij kiezen dan tien mensen waarmee we videochatten en op basis van dat gesprek zullen we één persoon kiezen voor wie we een nummer schrijven, als dank voor hun stem.”

Online stemmen kan tot en met zondag. Tijdens de uitzending van Zomerhit kan er nog telefonisch gestemd worden.