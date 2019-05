Tom De Meester (PVDA) op weg naar Vlaams parlement Erik De Troyer

26 mei 2019

21u55 16

Het lijkt er sterk op dat Tom De Meester van de PVDA op weg is naar een zitje in het Vlaams Parlement. “Ik heb een paar blauwe plekken van een hele dag in mijn arm te knijpen. We staan in Gent momenteel op dubbele cijfers (11,9% red), ongelooflijk. Dat is het gevolg van ons werk in de Gentse gemeenteraad. Wij zullen in het parlement het Vlaams Belang bestrijden”, zegt hij.

“We hebben vaak campagne gevoerd in de fabrieken. Daar is er niemand die nog voor een klassieke partij wil kiezen. Voor hen is de keuze Vlaams Belang of de PVDA. Wij moesten het stellen met veel minder naambekendheid en media-aandacht. We hebben onze campagne gevoerd van man tot man. Eens we in het Vlaams parlement zitten zal dat veranderen. We zullen de strijd aanbinden met het Vlaams Belang”, zegt De Meester.

Zetelen in het parlement betekent ook een stevig parlementair loon. “Het is niet de bedoeling dat onze parlementairen de volle 6.000 euro opstrijken van het parlementair room. Dat zal herleid worden naar een normaal loon. De rest gaat naar het projectfonds van de partij.”