Toiletten Veerleplein: “niks mis mee, alleen de gang is vuil” Sabine Van Damme

24 juni 2019

23u51 0 Gent Er is commotie ontstaan over de staat waarin de openbare toiletten op het Veerleplein zich bevinden. Die zijn er wel degelijk, al weet bijna niemand dat. De gang ernaar toe ligt vol rommel en afval.

“Openbare toiletten zijn een meerwaarde voor onze toeristische stad”, stelt Stephanie D’Hose (Open Vld) “Op het Veerleplein vinden we, tussen de gezellige cafeetjes door het Wenemaersgodshuis, waar dergelijke toiletten gesitueerd zijn. Vanuit het stadsbestuur proberen we toch te ijveren voor een nette en goed onderhouden stad. Kan daar iets aan gedaan worden?”

“Er is helemaal niks mis met die toiletten, die zijn perfect in orde”, zegt toerismeschepen Annelies Storms (sp.a). Waarna ze aanvulde met: “De gang er naartoe ligt wel vol rommel, en dat is visueel wel storend. Die gang is een vluchtweg van de Oude Vismijn, die zit mee in de erfpacht. De oude erfpachter heeft daar nooit iets mee gedaan, de nieuwe heeft tot 2020 (!!) tijd om die gang in orde te zetten. Het naastliggende restaurant Neptunes heeft overigens ook een deur geplaatst die uitkomt in de gang, en die stockeren daar u ook rommel. We hebben die situatie al meermaals aangeklaagd, de gang moet opgeruimd worden.”