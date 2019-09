Toevallige fotoshoot doet ex-kankerpatiëntes stralen: “Elke maand om nog meer mensen gelukkig te maken” Sabine Van Damme

26 september 2019

18u35 46 Gent Mania Van der Cam vocht en won tegen wat zij het K-monster noemt, in haar geval was het borstkanker. Sindsdien zet ze zich in voor andere kankerpatiënten. Eerder toevallig kwam daaruit een fotoshoot voort, en dat was zo’n succes, dat Mania er nu elke maand een wil.

“Kanker kost geld. En daarom wil ik kankerproducten’ tweedehands en goedkoop online aanbieden aan mensen die dat nodig hebben”, zegt Mania. “Denk aan speciale zwempakken, speciale bh’s voor protheses, pruiken, noem maar op. Voor die site wilde ik een foto. Ik heb met enkele dames afgesproken voor een fotoshoot. Dat bleek zo plezant te zijn, dat het nu een project op zich is geworden.”

De shoot hielden de vrouwen met een professionele fotografe, Michèle Francken, en professionele visagistes Rudi Cremers en Tan Costa. Zij deden dat kosteloos. “We werden opgemaakt en in de watten gelegd. Het was supergezellig, en we hebben gigantisch veel gelachen. Ook met onze miserie, maar wel gelachen. We begrijpen elkaar, maar de sfeer was helemaal anders dan in een lotgenotengroep. En dan was er nog het resultaat. Op de foto’s zagen we er prachtig uit. Echt stralend. Daarom heb ik besloten elke maand zo’n shoot te doen. Om nog meer mensen gelukkig te maken. Iedereen die daar zin in heeft, mag meedoen.”

Geen littekens

“We tonen geen miserie, geen littekens. We tonen mensen die na een ziekte weer zin hebben in het leven. Met hun verhaal erbij, wat ze hebben overwonnen, en hoe ze nu in het leven staan. Het moet een hart onder de riem zijn voor wie nu nog vecht. Tot nu hebben alleen vrouwen meegedaan, maar mannen zijn ook welkom. Misschien verzamelen we later wel alle foto’s in een boek, waarvan de opbrengst opnieuw naar kankerpatiënten kan gaan.”

(Ex)-kankerpatiënten die willen meedoen met een fotoshoot kunnen contant opnemen met Mania Van Der Cam op 0474/306909, of via de Facebookpagina Share4life, waar ook al enkele foto’s te zien zijn. De website Share4life.be is nog ‘under construction’. De volgende shoot is gepland op 27 oktober.