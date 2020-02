Toevallige DNA-match na misbruik van vrouw met Down: vijf jaar cel Wouter Spillebeen

17 februari 2020

15u29 0 Gent Een man die in Gent een jonge vrouw met het syndroom van Down seksueel misbruikte in haar woning, moet vijf jaar naar de cel. Hij werd meer dan een jaar na de feiten geïdentificeerd op basis van DNA nadat hij opgepakt werd voor andere feiten. “De feiten zijn verwerpelijk, dus het verbaast me niet dat de straf zo zwaar is”, reageert haar advocaat.

Op 11 maart 2018 ging de twintiger even naar de winkel in de buurt van het huis waar ze samen met haar moeder woont. De jonge vrouw heeft het syndroom van Down. In de winkel werd ze achtervolgd door een man, die haar nadien ook volgde tot aan haar huis. Terwijl de moeder van het slachtoffer een kwartiertje het huis uit was, drong de man de woning binnen, waar hij het slachtoffer seksueel misbruikte.

Spoorloos

Het slachtoffer besefte ondanks haar beperking dat de feiten niet normaal waren en probeerde de man nadien nog te volgen, maar hij verdween uiteindelijk uit haar zicht. Onderzoekers vonden DNA van de dader en bewaarden een staal, maar konden dat DNA niet aan een persoon linken. De belager was een lange tijd spoorloos te zijn.

Toevallige match

Pas in augustus 2019 werd de dader geïdentificeerd. De man, die geen gekende verblijfplaats heeft in ons land, werd opgepakt voor andere feiten. Toen zijn DNA afgenomen werd, bleek het overeen te stemmen met het DNA-staal dat na het misbruik genomen werd. Hij werd voor de rechtbank geleid en schuldig bevonden. Maandag werd hij veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Daarnaast wordt hij voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten en moet hij zich voor vijftien jaar ter beschikking stellen van de rechtbank.

“Dat de straf zo zwaar is, verbaast me niet”, reageert de advocaat van het slachtoffer op het vonnis. “De dader werd enkel gevonden door een toevallige match. Voor het slachtoffer, een jonge vrouw met het syndroom van Down, zijn de feiten echt verschrikkelijk. Het is totaal verwerpelijk.”