Toeristische topzomer voor Gent Erik De Troyer

05 september 2019

Terwijl cafébazen in Brugge klaagden over het gebrek aan toeristen kende Gent wél een sterke toeristisch zomer. Dat blijkt uit de bezoekerscijfers van de belangrijkste Gentse attracties. Het Gravensteen kreeg 97.596 bezoekers over de vloer in juli en augustus (+22,7%), de Sint-Baafskathedraal 254.482 bezoekers (+15.4%) en het Lam Gods 38.968 bezoekers (+16,8%).

“Dat zijn mooie cijfers. Voor het Gravensteen deden we grote inspanningen om nog meer bezoekers aan te trekken. Het doel is 500.000 bezoekers per jaar en als we zo blijven groeien zullen we er zeker komen. Er is de nieuwe audiogids met Wouter Deprez die veel succes heeft maar net zo goed is er dit weekend een concert met elektronische muziek”, aldus cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD)

“We worden als stad vaak als verborgen parel genoemd in toeristische gidsen en dat is belangrijk. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten”, aldus Souguir. Toch wil toerismeschepen Bram Van Braeckevelt er voor zorgen dat Gent geen pure toeristenstad wordt. “We verwachten dat die groei zich nog wel even doorzet. We moeten anticiperen op die verdere groei, en die op een goede manier begeleiden. Gent moet Gent blijven, en niet de zoveelste toeristenstad worden”, zegt hij.