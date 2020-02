Toeristen laten zich nog massaal vangen aan knips

Erik De Troyer

15 februari 2020

17u29 9 Gent In 2019 hebben 4.919 toeristen in Gent een boete gekregen voor het negeren van de fameuze knips. Dat zijn er meer dan 13 per dag. Vooral Nederlanders zijn de pineut. Zij zijn goed voor 38% van de buitenlandse boetes, gevolgd door Fransen (36%). Minder dan de helft van die boetes werden ook betaald. Automobilisten die niet uit één van onze buurland afkomstig zijn blijken eigenlijk weinig of niets te vrezen te hebben.

Als toerist naar Gent afzakken met de wagen is niet zonder risico. Sinds de invoering van de LEZ moeten buitenlandse automobilisten zich registreren op een website van de stad. Dat moet gebeuren ongeacht de leeftijd of milieuvriendelijkheid van de auto in kwestie. Velen laten zich er aan vangen. Wie zich niet registreert riskeert een boete van 150 euro wanneer hij zo’n LEZ-camera voorbij rijdt. Niet echt verwelkomend natuurlijk.

Maar de stad heeft ook in 2019 al heel wat van haar toeristen eens flink doen vloeken. Gemeenteraadslid Veli Yüksel vroeg de cijfers op van de knips. Nederlanders blijken 1.858 keer tegen de lamp gelopen te zijn toen ze over de rode knips reden. Fransen waren goed voor 1.767 overtredingen. Duitsers reden 947 keer over een knip en Britten 325 keer. Ze kregen een boete van 58 euro in de bus. Toeristen laten zich vooral vangen aan het Koophandelsplein, de Recolettenbrug en aan de Ottogracht.

Dat het uitsluitend gaat om Nederlanders, Fransen, Duitsers en Britten heeft een reden. Het zijn de enige landen waarvan de stad Gent wettelijk gezien nummerplaten kan opvragen. Van andere landen zijn de wagens gewoonweg niet opspoorbaar. Op die manier ontspring zo’n 10% van de automobilisten de dans.

“Sedert de invoering van het circulatieplan in april 2017, worden Gentenaars beboet als ze door een knip rijden. Het lijkt me logisch en rechtvaardig dat ook alle toeristen op dezelfde manier worden behandeld wanneer zij een knip negeren. En dan moet voor alle nationaliteiten hetzelfde gelden. Nu ontsnappen een pak chauffeurs nog aan een boete. Ik wil schepen Watteeuw aanmoedigen om met verschillende EU-lidstaten te bekijken hoe we dezelfde regels op iedereen kunnen toepassen. Wat voor Nederlanders en Fransen geldt, moet ook kunnen gelden voor Spanjaarden”, zegt hij.

En betalen die buitenlandse chauffeurs ook braafjes hun rekening? Niet echt, ze blijkt. Volgens schepen Filip Watteeuw (Groen) heeft de stad een totaalbedrag geïnd van 113.564 euro bij buitenlanders. Tegelijkertijd staat er wel 159.326 euro aan boetes open. Nochtans valt aan zo’n boete niet echt te ontsnappen. De stad kan via gerechtsdeurwaarders de 58 verschuldigde euro’s perfect opeisen.