Toerisme in Gent trekt weer langzaam aan: infokantoor telt 75% van normaal aantal bezoekers Wietske Vos

20 juli 2020

16u21 3 Gent Uit de bezoekerscijfers van het toeristisch infokantoor blijkt dat het toerisme in Gent langzaam weer aantrekt. In de eerste helft van juli kwamen daar 8.213 bezoekers over de vloer, of 75% van het aantal bezoekers in dezelfde periode vorig jaar. Ook de bezettingsgraad in de hotels zit in stijgende lijn.

Uit de enquête die Visit Gent bezoekers aan het infokantoor in de Oude Vismijn sinds de heropening op 8 juni voorlegt, blijkt dat de helft van hen afkomstig is uit België. Nederland en Frankrijk zijn elk goed voor zo’n 15% van de bezoekers, 11% komt uit Duitsland. Andere nationaliteiten halen de 1% niet.

Verbetering bij hotels

Ongeveer een derde van de bezoekers aan het infokantoor blijft slapen in Gent. Dit wil zeggen dat ruim 65% dagtoeristen zijn. Toch geeft Gent Hotels vzw aan verbetering te zien in het aantal hotelgasten: vorige week lag de bezettingsgraad gemiddeld op 40% voor weekdagen en 60% voor het weekend. “We zien week na week een lichte groei, de vooruitzichten zijn goed”, zegt Rudy De Wit, voorzitter van Gent hotels vzw. “Ook de actie Gent Holidayland en de actie met Lights on Van Eyck werpen duidelijk vruchten af. We zien daardoor zeker 25% meer rechtstreekse boekingen binnenlopen.”

Sfeer opsnuiven

De auto (51%) en de trein (19%) zijn de populairste vervoermiddelen om naar Gent te komen. Een boottochtje (17% van de bezoekers) en een bezoek aan het Gravensteen (16%) zijn de betalende topactiviteiten van de stad, gevolgd door een cafébezoek of een terrasje (14%). Het merendeel van de bevraagden (61%) geeft aan dat ze willen rondwandelen in de stad om zo de sfeer op te snuiven.

Visit Gent geeft nog mee dat deze cijfers alleen gaan over de bezoekers aan het infokantoor, niet over toeristen in het algemeen. Wellicht trekt het infokantoor een bepaalde categorie toeristen aan: meer dan de helft van de ondervraagden is immers ouder dan 55 jaar.