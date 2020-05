Toerisme in coronatijden. Marriott Gent zet in op binnenlands toerisme en buurlanden: “We willen hen verwelkomen met een positieve mindset” Jill Dhondt

17 mei 2020

19u14 0 Gent Het Gentse Marriott hotel was voordien vooral gericht op zakenlui in de week, en toeristen in het weekend. Het coronacrisis heeft rake klappen uitgedeeld, maar de hotelketen bleef creatief. Ze boden hotelkamers aan als werkplek, en willen zodra het kan inzetten op binnenlands toerisme en gasten uit buurlanden.

“Het Marriott is voornamelijk een zakenhotel”, legt Celine Roosen, verantwoordelijke voor sales en marketing, uit. “In de week is ons hotel voor 90 procent gevuld met zakenlui. Zij komen naar Gent voor een congres of een bezoek aan een bedrijf, en brengen dan de nacht bij ons door. In het weekend gaat het voor 90 procent om gewone toeristen, veelal uit Nederland, Frankrijk en Engeland. Binnenlandse toeristen bedragen niet meer dan 20 procent, al is dat een ruwe schatting.”

Door de coronacrisis werd de hotelketen grondig dooreen geschud. “De toekomst is een uitdaging, maar we blijven positief”, zegt Celine. “We gaan inzetten op andere markten: de binnenlandse gasten en die van buurlanden, afhankelijk of de grenzen weer open mogen. Landen die op rijafstand liggen, zoals Nederland en Frankrijk, worden onze nieuwe doelgroep. Als het vliegverkeer weer op gang komt, zullen we verbreden. De voorbije weken hebben we uitgebreid gerenoveerd, plexiglas aangebracht aan de receptie, en mondkapjes en desinfecterende gel ingeslagen om onze gasten veilig te verwelkomen.”

Langzaam terug naar vroeger

De bookingen stromen langzaam opnieuw binnen bij het Gentse Marriott. “De mensen hebben er nood aan om eens weg te zijn, al is het maar voor één nacht. Ze willen wel flexibele voorwaarden, en daar spelen wij ook op in. Ze kunnen annuleren als het nodig is.”

Celine gokt dat het nog zeker een jaar zal duren voor alles normaler verloopt. “We denken dat het een zwakke zomer zal worden, maar dat het vanaf september beter zal worden. Veel zal afhangen van of de grenzen en de restaurants open mogen. Als het gaat over omzet en bezetting, denken we dat het nog twee jaar zal duren voor we staan waar we stonden.”