Toelatingsproeven geneeskunde en tandarts pas eind augustus, UGent stelt ook ijkingstoetsen uit tot eind deze maand Sabine Van Damme

03 augustus 2020

12u27 0 Gent Het coronavirus blijft het onderwijs parten spelen. De verplichte toelatingsproeven voor arts en tandarts, die centraal georganiseerd worden, zijn uitgesteld tot eind augustus en beperkt in aantal. De UGent heeft ook alle ijkingstoetsen uitgesteld. Nochtans starten de inschrijvingen voor het volgend academiejaar al op 10 augustus. Dat academiejaar start op 21 september.

Normaal gezien zouden de verplichte toelatingsexamens voor de studierichtingen geneeskunde en tandheelkunde al begin juli hebben plaatsgevonden. Niet zo dit jaar. Door de coronapandemie zijn de examens – die centraal georganiseerd worden – uitgesteld naar 25 en 26 augustus. Bovendien worden ze digitaal afgenomen op verschillende locaties. Er zijn bijna 5.000 kandidaten voor het toelatingsexamen voor arts, en die allemaal samenbrengen in Brussel is niet aan de orde vandaag. Voor tandarts zijn er 1.200 gegadigden. Leerlingen uit het vijfde middelbaar konden zich dit jaar niet inschrijven, enkel wie effectief zou kunnen starten in september 2020 mag deelnemen. Het toelatingsexamen arts gaat nu door op 25 augustus, op 105 verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel, en het examen wordt ook digitaal afgenomen. De tandartsen worden op 26 augustus verwacht op 23 locaties.

Ijkingstoetsen

Ook alle ijkingstoetsen aan de UGent zijn uitgesteld. “Er zijn verplichte, niet-bindende ijkingstoetsen, en niet-verplichte ijkingstoetsen”, legt Stephanie Lenoir uit. “Ze zijn er vooral om de kandidaat-studenten te tonen wat er van hen verwacht wordt, en hoe ver ze staan. De sessie van 1 juli is geannuleerd. De toetsen voor burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde zijn verplicht. Ook de richtingen industriële wetenschappen, bio-industriële wetenschappen en biowetenschappen zouden een verplichte ijkingstoets krijgen, maar dat wordt uitgesteld naar 2021. De verplichte toetsen worden wel op de campus afgenomen, op 29 augustus en 12 september. De niet-verplichte ijkingstoetsen worden online afgenomen, op 24 en 31 augustus.”

Nochtans starten de inschrijvingen aan de UGent al op 10 augustus, maar dan zal dus geen enkele nieuwkomer al een ijkingstoets of toelatingsexamen hebben afgelegd. Inschrijven kan uiteraard wel veel langer, het academiejaar start overigens pas op 21 september. “Hoe dat juist zal gaan, kunnen we nu nog niet zeggen”, aldus Lenoir. “We hebben er immers geen idee van welke maatregelen dan van kracht zullen zijn. Maar we bereiden uiteraard wel al verschillende scenario’s voor.”