Toelating van politie nergens voor nodig: “Paardenkoetsen mogen in de stad rijden, zonder vergunning” Sabine Van Damme

02 december 2019

11u45 15 Gent De stad heeft geen vergunning meer afgeleverd aan de Koetsen van Gent voor 2020, wat wil zeggen dat ze niet meer permanent mogen staan wachten op passagiers. “Occasionele ritten na reservatie, dat mag wel nog, mits toelating van de politie”, zegt toerismeschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Maar die toelating is nergens voor nodig. Volgens de wegcode mogen paard en kar gewoon op de openbare weg rijden.

Het paardenverhaal wordt een beetje een soap. De stad wilde de paardenkoetsen weg wegens ‘niet meer van deze tijd’, ‘dierenleed’, en ‘niet het soort toerisme dat we in Gent willen’. Dus krijgt ‘De Koetsen van Gent’, de enige koetsier die in het centrum acties was, geen vergunning meer. Dat houdt enkel in dat hij niet meer mag staan wachten in de stad. Enkel ‘occasionele ritten na reservatie en na aanvraag bij de politie mogen nog, klinkt het bij de stad. Maar om in de stad rond te rijden, blijkt er helemaal geen vergunning nodig, zo blijkt nu.

Rechts rijden en verlichting

“Volgens de wegcode mag je met paard en kar inderdaad gewoon op de openbare weg rijden, zolang je je aan de verkeersregels houdt”, zegt Matto Langeraert van de politie. “Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je rechts moet rijden, dat de kar verlichting moet hebben om te rijden als het donker is, en zo verder.”

En zelfs om in het voetgangersgebied te rijden is er geen specifieke toelating nodig. Dat voetgangersgebied sluit immers enkel ‘gemotoriseerd verkeer’ uit. Paarden mogen dus, net als fietsers, wel het voetgangersgebied in mits aangepaste rijstijl. Ze mogen zelfs door de knips rijden zonder vergunning. “Als een paardenkoets door de Belfortstraat tot aan het Belfort wil rijden, is dat inderdaad geen enkel probleem”, bevestigt de politie.

Hoe de stad dan paal en perk wil stellen aan het aantal ritten dat nog in de stad mag plaatshebben, is onduidelijk. “We stellen vast dat er, naast de occasionele ritten met koetsen, ook allerlei ander recreatief aanbod ontstaat, zoals met segways en bierkarren bijvoorbeeld”, zegt Van Braeckevelt. “We vinden het problematisch dat hier geen beleidskader en -instrumenten zijn om aanvragen te beoordelen. Er is ook veel verwarring over wat mag en kan en wat niet, waarvoor een vergunning nodig is en waarvoor niet, en bij wie die vergunning moet worden aangevraagd.”

Voor paardenkoetsen is het alvast wél duidelijk. Een vergunning hebben ze niet nodig volgens de geldende wegcode. En ook de lage-emissiezone (LEZ) zal de koetsiers niet tegenhouden.