Toch weer hoop voor proefproject elektrische bussen Sabine Van Damme

25 november 2019

21u28 0 Gent Het was de grap van de week, toen vorige week bleek dat Gent – dé groene mobiliteitsstad bij uitstek – geen proefproject met elektrische bussen zou krijgen. Reden: geen plek voor de laadpalen. Na een vergadering vandaag met minister Peeters is er toch weer hoop.

De Lijn had voor Gent de buslijn 8 geselecteerd voor het proefproject met 6 elektrische bussen. Maar een locatie voor laadinfrastructuur werd niet gevonden. Het kon niet bij Ghelacmo, en ook niet aan de Blaarmeersen. Er werden allerlei redenen genoemd, maar geen enkele was eigenlijk een échte reden. De bussen kunnen uiteraard ’s nachts in de stelplaats opladen, maar moesten ook overdag snel kunnen bijladen, aan laadpalen die dus op of vlakbij de route van bus 8 staan.

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw liet het er niet bij, en zei er alles aan te zullen doen het proefproject alsnog naar Gent te halen. Vandaag was er een vergadering plaats op het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters, om te kijken wat er nog kon gebeuren. Aanwezig: de minister zelf, burgemeester De Clercq, schepen Watteeuw en de directeur-generaal van De Lijn, Roger Kesteloot. Opgelost is het probleem nog niet, maar er is wel weer hoop.

“De vergadering kende een positief en constructief verloop”, klonk het achteraf. “Er werd afgesproken om samen voor een oplossing te gaan waarbij twee alternatieve locaties voor laadinfrastructuur worden onderzocht. Zodra deze pistes uitgeklaard zijn en we weten wat specifiek mogelijk is, zal hierover gecommuniceerd worden.”