Toch ook nog even op de weg letten als je voorbijfietst: Swapfiets maakt reclame met gigamuurschildering Sabine Van Damme

21 oktober 2019

14u34 5 Gent In de Sint-Pietersnieuwstraat is een lege zijgevel opgesmukt met een kleurrijke graffiti. Meteen ook reclame voor het bedrijf Swapfiets.

De kleurrijke tekening is van de hand van Musketon, in Gent bekend als illustrator. Swapfiets wil met de ‘mural’ aan naambekendheid winnen bij de studenten. En daar is de Sint-Pietersnieuwstraat uiteraard een meer dan geschikte locatie voor. Swapfiets verhuurt fietsen voor een vaste bedrag per maand, Als er iets mis is met de fiets, kan je dat via een app melden. Binnen de dag heb je dan een nieuw, wel perfect werkend exemplaar. Info op swapfiets.be