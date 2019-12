Toch nog paarden in de stad na 1 januari (maar niet meer permanent) Sabine Van Damme

02 december 2019

05u30 0 Gent Na redelijk wat heisa over het verbieden van paardenkoetsen in de stad vanaf 1 januari 2020, blijkt er nu een nieuwe wending in het verhaal te zijn. Er mogen tòch nog paardenkoetsen rijden. Alleen mogen ze niet meer permanent staan wachten onder de Stadshal, of gelijk waar. Maar ritten op bestelling mogen dus nog steeds.

Dit weekend was het laatste weekend dat de Koetsen van Gent in de stad aanwezig zouden zijn. Dat wil zeggen: aanwezig, als in: staan wachten op passagiers. Omwille van de opbouw van de Gentse Winterfeesten staan de koetsen niet aan de Stadshal en ook niet voor het Belfort op het Sint-Baafsplein, maar naast het Belfort in de Limburgstraat. Vanaf maandag zou Luc Claeys met zijn koetsen enkel nog op reservatie rijden in Gent, tot 31 december. Voor 2020 heeft hij immers geen vergunning meer om nog in de stad te rijden.

“Maar vorige week ontving ik een brief waarin staat dat ik toch nog mag rijden”, zegt Claeys gelukkig. “Ok, ik mag niet meer permanent met de koetsen in de stad aanwezig zijn. Maar ik mag wel nog steeds rijden op reservatie. Dat maakt dus dat ik mijn paarden kan behouden, omdat ze nog steeds werk zullen hebben.”

Opmerkelijke wending op de beslissing waarvoor Gent zowel bakken kritiek als massa’s felicitaties kreeg. Reactie varieerden van “Eindelijk, niet meer van deze tijd en eindelijk ook voor dierenwelzijn”, tot “schandalig, is er altijd al geweest, niet aan de stad om te bepalen welk soort toeristen ‘goed genoeg’ is voor Gent”.

Toerismeschepen Bram Van Braeckevelt bevestigt nu dat de paarden toch nog de stad zullen in mogen. “Met de beslissing om de koetsier geen vergunning meer te geven om in de stad aanwezig te zijn, hebben we als stad een pioniersrol opgenomen in Vlaanderen”, zegt hij. “Ook Antwerpen gaf al te kennen dit voorbeeld te zullen volgen. Maar wij hebben enkel beslist om geen vergunning meer te geven om constant aanwezig te zijn in de stad, en te staan wachten op toeristen. We weten dat er ook boekingen zijn op afspraak om een rondrit te maken, onder meer voor voor huwelijken. Daarop komt voorlopig geen verbod. Het gaat om een beperkte aantal ritten, en die stellen we niet in vraag zolang rekening gehouden wordt met het dierenwelzijn. Dat gaat overigens niet enkel over de Koetsen van Gent, ook anderen bieden ritjes met paard en kar aan in Gent. Wie zo’n rit in de stad wil organiseren moet daarvoor een aanvraag indienen bij de politie, en het is uiteindelijk de burgemeester die bepaalt of zo’n aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Het is uiteraard niet de bedoeling dat het aantal reservaties voor paardenkoetsen nu exponentieel gaat stijgen.”

De kans dat dat gebeurt, is evenwel reëel. “Dat bekijken we dan als het zover is”, zegt Van Braeckevelt. “We willen overigens ook al het andere recreatief aanbod in kaart brengen. Er zijn ook tours met segways, er zijn bierkarren, noem maar op. Eigenlijk is het problematisch dat hiervoor geen beleidskader bestaan, en dat er dus ook geen instrumenten zijn om zoiets al dan niet toe te laten. Er bestaat veel verwarring over wat mag en niet, en waarvoor dan een vergunning zou nodig zijn, en waar die dan moet worden aangevraagd. Op dat vlak willen we duidelijkheid creëren.”