Toch nog overleg over data Winterfeesten na boze reacties handelaars en horeca Sabine Van Damme

01 december 2019

16u42 0 Gent Voor dit jaar blijft alles gelijk voor de Gentse Winterfeesten, maar vanaf volgend jaar worden er maar 3 weken – met 4 weekends – winterpret meer voorzien. Toen bekendraakte dat alvast volgend jaar de week na nieuwjaar behouden zou blijven, steigerden de Gentse horeca en handelaars. “We gaan toch nog met hen overleggen om hun standpunten te horen”, klinkt het nu.

De huidige Winterfeesten lopen 4 weken en 5 weekends. Voor de volgende editie – en de jaren daarna – verandert alles. De stad wil – omwille van de druk op de centrumbewoners – de Winterfeesten inkrimpen tot 3 weken met 4 weekends. Zwaar protest kwam daar niet tegen, omdat de voorbije jaren telkens bleek dat de week na kerst en zeker na nieuwjaar ‘niemand’ nog naar de kerstmarkt kwam, wat niet onlogisch is. Alleen blijkt nu dat de stad – alvast voor volgend jaar – die laatste week wil behouden en de eerste week wil knippen. “Zo blijft de kerstsfeer in de stad tot het einde van de kerstvakantie”, klonk het.

Storm van protest

Er barstte een storm van protest rond, bij de handelaars, de horeca, en zelfs Unizo en Horeca Oost-Vlaanderen uitten hun ongeloof over deze eenzijdige beslissing. “Onze Gentse Winterfeesten zijn uitgegroeid tot een van de mooiste kerstevents van Europa”, klinkt het daar. “We zijn vanuit de federatie dan ook heel erg tegen de inkorting van vier naar drie weken. De beslissing om de kalmste week in januari te behouden en de eerste week te knippen is nefast voor de handelaars. Op die manier jagen we bezoekers weg uit onze stad en zullen ze hun shopping-uitstapjes verleggen naar andere steden. De eenzijdige beslissing, zonder overleg, om de winterfeesten later te laten beginnen staat haaks op de logica van het kerstshoppen.” Beide beroepsorganisaties vragen een overleg met schepen Storms zodat de argumenten van de Gentse handelaars kunnen overgebracht worden aan het stadsbestuur.

Elkaars argumenten horen

En dat overleg komt er nu ook, met schepen Storms én met schepen van economie Sofie Bracke. “Het is altijd beter om elkaars argumenten te horen”, zegt Storms nu. “Dus ga ik, samen met schepen Bracke, samen zitten met de lokale handelaars en horeca om de data te bespreken. We weten dat de handelaars liefst zo snel mogelijk na nieuwjaar stoppen, maar wij als stad willen graag op een zondag stoppen. De zondag na nieuwjaar leek ons een mooi compromis.”De vooropgestelde data zoals nu voorzien zijn Winterfeesten van 11/12/2020 tot 03/01/2021, van 10/12/2021 tot 02/01/2022, en van 09/12/2022 tot 01/01/2023. De handelaars willen dus liever vroeger starten en vroeger stoppen.