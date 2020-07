Toch nog memorabel einde van schooljaar vol obstakels: afgestudeerden Sint-Bavohumaniora krijgen diploma in Sint-Baafskathedraal Wietske Vos

02 juli 2020

22u48 62 Gent Qua symboliek en grandeur kan het tellen: Sint-Bavohumaniora organiseerde donderdagavond de proclamatie voor zijn 104 afgestudeerde leerlingen in de Sint-Baafskathedraal. Opdat de ouders er konden bij zijn, werd het evenement ingekort en verdeeld over twee plechtigheden na elkaar op dezelfde avond.

Sint-Bavohumaniora is niet de eerste school die voor de proclamatie uitwijkt naar een kerk, maar grootser dan de Sint-Baafskathedraal kun je in Gent niet gaan. Om alle ouders de plechtigheid te kunnen laten bijwonen en toch de coronavoorschriften te volgen, koos de school voor de enige kathedraal in Gent, die dan nog dezelfde naam draagt als de school. Sint-Bavo en ook het Lam Gods stonden dan ook centraal in de speeches van kanunnik Ludo Collin van bisdom Gent en schooldirectrice Hilde Allaert.

Oud-klasgenote speelt viool

Muziek kreeg een belangrijke rol tijdens de plechtigheid, dankzij het schoolorkest. Opvallend was het optreden van leerlinge Luna De Mol, die normaal samen met haar leeftijdsgenoten zou afstuderen dit jaar. Zij kreeg een beurs om viool te studeren in Londen, waar echter ook alle lessen geschorst zijn door corona. Zo kon ze met haar oud-klasgenoten mee musiceren en het publiek laten genieten van een heerlijk stukje Bach. Maar ook de jonge zangeressen lieten zich niet onbetuigd.

Indrukwekkend

De proclamatie zelf bestond uit het afroepen van alle namen van de leerlingen, die geflankeerd door hun ouders in groepjes van 3 op afstand van elkaar in het publiek zaten. De geproclameerden gingen rechtop staan bij het horen van hun naam en verlegden op het einde allemaal samen de kwastjes van hun zwarte afstudeerbaret van rechts naar links. Na het ‘100 dagenlied’ – op de muziek van ‘I’ll be there for you’, de tune van ‘Friends’ – verliet iedereen de kathedraal: ouders door de hoofdingang, leerlingen door de zijingang.

(Lees verder onder foto)

Buiten stonden Britt Blommaert (18), Audrey De Keyzer (18) en Hélène Goesseye (18) hun vriendinnen op te wachten. Zij waren eerder op de avond al geproclameerd, tijdens de eerste editie.

We zijn heel blij met deze proclamatie, zeker omdat we zowel de Italiëreis als het retoricabal hebben moeten missen. Normaal gezien is de proclamatie ‘gewoon’ in onze zaal in Sint-Bavo, dus dit is een stuk indrukwekkender Audrey De Keyzer

“We zijn heel blij met deze proclamatie, zeker omdat we zowel de Italiëreis als het retoricabal al hebben moeten missen. Normaal gezien is de proclamatie ‘gewoon’ in onze zaal in Sint-Bavo, dus dit is een stuk indrukwekkender”, vindt Audrey. Britt: “In andere scholen was er soms helemaal niets, of een kleine plechtigheid zonder de ouders. Ik weet van een school in Kortrijk waar de ouders op café de livestream van de proclamatie konden volgen.” Hélène: “In het Sint-Janscollege was dat ook: de proclamatie vond plaats in de parochiekerk, en de ouders konden het volgen via livestream (YouTube, red.). Dan is dit toch veel mooier!”