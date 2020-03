Toch geen besmetting in rusthuis De Liberteyt, test bleek negatief Jill Dhondt

30 maart 2020

16u30 8 Gent In het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem werden vorige week twee bewoners in isolatie geplaatst. Vandaag werd meegedeeld dat beide senioren niet besmet zijn met het coronavirus.

Van één van de bewoners bestond er een sterk vermoed dat deze besmet was geraakt met het coronavirus. De persoon in kwestie werd in isolatie geplaatst, maar mag daar vandaag terug uit, na het ontvangen van een negatieve test. De andere bewoner werd in isolatie geplaatst omwille van koorts, maar die is vandaag terug gedaald. Hoewel de bewoner geen andere symptomen vertoont, zal die uit voorzorg nog enkele dagen in isolatie worden gehouden. “Momenteel zijn er dus, voor zover we weten, geen besmettingen bij de bewoners of het personeel”, geeft directeur Veronique Dierinck aan.

Wel worden enkele bewoners in preventieve isolatie gehouden, omdat ze regelmatig of recent in contact kwamen met externen. “Bij een nieuwe opname in kortverblijf moeten bewoners eerst zeven dagen in quarantaine”, legt Dierinck uit. “Bewoners die regelmatig op consultatie moeten, en die dat niet kunnen uitstellen, worden ook in isolatie gehouden.”