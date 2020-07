Toch een mini-Gent Jazz, met 3 acts per avond en anderhalve meter afstand, én zelfs Mardi Grass Sabine Van Damme

01 juli 2020

10u05 4 Gent Gent Jazz 1.5. Zo heet de editie 2020, waarbij het publiek dus 1.5 meter afstand zal moeten houden van de volgende bubbel. Maar niks doen bleek geen optie voor Bertrand Flamang en co. Geen volledige festivalsite, maar wel de festivalsfeer, én mooie namen, en met Mardi Gras zelfs een stukje Gentse Feesten.

Jef Neve solo, Black Flower, LABtrio, Antoine Pierre URBEX, Flying Horseman, Commander Spoon, N∆BOU, Roos Denayer, SUMI, Myrddin, het is maar een greep uit het aanbod dat Gent Jazz deze zomer naar de Bijlokesite brengt. Niet zoals we het gewoon zijn, maar in een mini-versie. Waar normaal de Garden Stage staat, kom nu Gent Jazz 1.5, met maximum 400 bezoekers, opgedeeld in bubbels, met anderhalve meter tussen. Een festival om naar uit te kijken dus, van 8 tot 21 juli.

“Elke avond vanaf 17 uur zorgen twee tot drie acts voor een gezellige, zomerse en vooral ook onvervalste festivalsfeer”, klinkt het. “Uiteraard strikt volgens de coronaregels: zittend, in bubbels tot vijftien personen en met een maximumcapaciteit van 400 personen. Op de affiche: het kruim van de Belgische jazzscene. Even zag het ernaar uit dat die het deze zomer zouden moeten stellen met alleen maar livestreams, en dat wil je jazzmuzikanten écht niet aandoen. Dus van zodra we de kans zagen om hen terug veilig uit hun kot te krijgen, hebben we die met beide handen gegrepen.” (Lees verder onder de foto)

Op Gent Jazz 1.5 zullen alle acts een volwaardige set van zowat 75 minuten spelen. En tussen de concerten door neemt een dj het van hen over. Na de concerten wordt de Bijlokesite omgetoverd tot een gratis toegankelijke zomerbar, waar notoire jazzfans het beste uit hun platencollectie zullen laten horen. En op 11, 12, 19 en 21 juli zijn er ook brunchconcerten, tussen 11 en 14 uur. En omdat er geen echte Gentse Feesten zijn, komt ook Mardi Gras 1.5 naar de Bijlokesite. Op 17 en 18 juli is er de vrolijke gekte van onder de Stadshal, maar dan in een meer exclusieve setting, op de Bijlokesite. Een ‘normale’ festivaleditie wordt het dus niet, maar enkele memorabele concerten onvergetelijke avonden staan dus wel op het programma.

Het volledig programma staat op gentjazz.com – meteen ook het enige adres voor de ticketverkoop. Tickets voor het avondluik kosten tussen 19 en 24 euro per persoon en moeten per bubbel (1 tot 15 personen) worden gekocht. Voor de brunchconcerten zijn afzonderlijk tickets te koop – eveneens per bubbel.