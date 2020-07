Toch een extra Koenfeeranse van Pierke, meteen voor 200 man Sabine Van Damme

08 juli 2020

18u48 0 Gent Pierke Pierlala brengt – zonder subsidies – toch een Coronakoenfeeranse tijdens de Gentse Feesten. Enkele keren maar, voor een heel klein publiek, en die paar voorstellingen waren meteen uitverkocht. Nu komt er toch een extra voorstelling, bij Pierke Pierlala brengt – zonder subsidies – toch een Coronakoenfeeranse tijdens de Gentse Feesten. Enkele keren maar, voor een heel klein publiek, en die paar voorstellingen waren meteen uitverkocht. Nu komt er toch een extra voorstelling, bij Baracita in het ICC, en meteen voor 200 man.

Goed nieuws dus voor de fans van Pierke die uit de boot dreigden te vallen. De culturele zomerbar Baracita maakt het podium van de congreszaal van het ICC vrij voor Luk De Bruyker en zijn kornuiten van 't Spelleke van Drei Kluiten. 200 man kan er coronaproof in die zaal, heel wat meer dan de 40 mensen die in de Lakenhalle op de Vrijdagmarkt binnen mogen. Die voorstellingen waren dan ook op 24 uur uitverkocht.

De voorstelling ‘Komt uit eu kot, Pierke Pierlala zurgt veur genot (XL)’ vindt plaats op 26 juli, en zal ook live gestreamd worden voor wie liever thuis blijft. Dat ze kunnen spelen bij Baracita, is een opsteker voor Luk De Bruyker, die al voor de 45ste keer deelneemt aan de Gentse Feesten. “In tegenstelling tot de pleinen en de horecazaken krijgen wij geen enkele subsidie van de stad”, zegt hij. “De stad weigerde onze aanvraag, omdat we die 2 dagen te laat hebben ingediend. Maar wij hebben pas beslist om terug een Koenfeeranse te spelen oen de gevolgen van corona duidelijk werden. Ondanks alle beperkingen en voorzorgsmaatregelen die we nemen – handgel, mondmaskers, kleine groepen publiek – bleef schepen Storms bij haar beslissing en krijgen we dus niks.” ’t Spelleke van Drei Kluiten vond echter wel inspiratie en geld om alternatieve affiches te voorzien voor deze vreemde Feesteneditie, en zal die de komende dagen verspreiden.

Tickets voor Pierke Pierlala in het ICC via Uitbureau