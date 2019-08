Tips voor het weekend: festival met elfen en tovenaars, vallende sterren spotten en dansen Lieke D'Hondt

08 augustus 2019



Tip 1: Patersholfeesten in Gent

Nog niets gepland dit weekend, maar wel zin in een feestje? Dan zijn de Patersholfeesten ongetwijfeld een goede locatie. Zowel vrijdagavond als zaterdag en zondag valt er van alles te beleven. Van ’t Gents Cabaret, een rommelmarkt en verschillende optredens tot een groot volksbal. De wijk in het hartje van Gent bruist dit weekend van de activiteiten. Alle info op patershol.org.

Tip 2: Nacht van de vallende sterren

De meer romantische zielen kunnen zondag terecht in De Brielmeersen in Deinze om samen te kijken naar de vallende sterren. We hebben ons laten vertellen dat de omstandigheden ideaal zijn om veel vallende sterren te spotten, dankzij de Perseïden-meteorenzwerm. Het enige wat je moet doen, is het verlichte pad volgen aan de ingang van de Lucien Matthyslaan en tussen 22.30 uur en 2 uur genieten van de sterren.

Tip 3: Paarden spotten op Feeste t’Ename

De Oudenaardse deelgemeente Ename viert dit weekend feest met verschillende activiteiten. Een van de hoogtepunten is de ‘zigeunerkermis en paardenspektakel’. De toekomst laten voorspellen bij een waarzegster, genieten van een paardenshow en een ritje in een koets: het kan allemaal zondag vanaf 14 uur op de archeologische site. Op enameleeft.be heeft de organisatie alle praktische zaken uitgeschreven.

Tip 4: Dromen op Elftopia Festival

Jezelf onderdompelen in fantasie en dromen kan dit weekend op het Elftopia Festival aan het kasteel van Ooidonk in Deinze. Elfen, trollen, tovenaars en tijdreizigers komen samen om te luisteren naar betoverende verhalen, om fantasy auteurs en acteurs te ontmoeten en om te genieten van spektakel met vuurspuwers en valkeniers. Zin om ook de cosplayer in jezelf naar boven te halen? Dan kan je nog tickets bestellen op de website www.elftopia.be.

Tip 5: Meezingen op het Rijvers Festival

Zingen en dansen doen we dit weekend op het Rijvers Festival in Zomergem (Lievegem). Zowel kinderen als volwassenen kunnen zich uitleven met optredens van onder meer Paw Patrol, Campus 12, De KetnetBand, Laura Tesoro, Kobe Ilsen & Viktor Verhulst en Clouseau. Wie de artiesten aan het werk wil zien, moet wel eerst nog een ticket kopen. Dat kan via www.rijversfestival.be.