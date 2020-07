Tip: Miramiro – ‘Wij zijn mogelijk’ – Kurt Demey & Maud Vanhauwaert Wietske Vos

23 juli 2020

17u47 0 Gent In het kader van Miramiro is vanaf vandaag tot zondag de voorstelling ‘Wij zijn mogelijk’ te zien in de Floraliënhal in het Citadelpark. Een aanrader voor wie van woorden, poëzie en illusie houdt.

Het kostte mentalist Kurt Demey (interactief belevingstheater Rode Boom) en dichteres Maud Vanhauwaert (bekend als Antwerpse stadsdichter 2018-2019) heel wat denkwerk om hun voorstelling coronaproof te maken, maar het eindresultaat mag er zijn. Met behulp van allerlei attributen, zoals een groot visnet en een soort aangeefschop op lange stokken, slagen ze erin de coronamaatregelen te volgen en het publiek toch maximaal bij de voorstelling te betrekken.

Verkeerde been

Centraal staat de woordeloze gedichtenbundel ‘Alles is mogelijk’, waarbij ze in een soort performance gedichten omzetten in beeld en illusie. De voorstelling opent met het gedicht ‘IJzer’, een performance met een ijzeren staaf die ervoor zorgt dat er afstand blijft tussen beiden (zie video). Dit grijpt meteen al naar de keel en zet de kijker door het onverwachte einde op het verkeerde been. En zo gaat het ook met de andere scènes. (Lees verder onder de video)

Eenvoudige attributen

Er zit ook vaart in de voorstelling, doordat een aantal onderdelen elkaar (snel) afwisselen: een aantal woordeloze performances/gedichten waarbij je gespannen op de clou zit te wachten, samen met het publiek een gedicht maken, mensen uit het publiek kiezen gedichten uit de bundel die worden voorgedragen… En telkens die ‘onverklaarbare’, onverwachte wending, als in een voorstelling van David Copperfield maar dan veel subtieler en met eenvoudige attributen: glas, hout, vuur, steen, bloem, water en… woorden natuurlijk.

‘Wij zijn mogelijk’, vandaag nog te zien om 20u – vrijdag tot en met zondag telkens om 15u en 20u, in de Floraliënhal. Prijs: 15 euro. Reserveren noodzakelijk.