Tip Film Fest Gent: Sander De Keere wil weten hoe het geluid van een kerncentrale een soundtrack wordt Wouter Spillebeen

07 oktober 2019

17u31 4 Gent Het programma van Film Fest Gent is naar goede gewoonte rijkelijk gevuld. Kan u niet kiezen tussen al die fantastische films en evenementen? Dan helpen deze tips u een weg banen. Radiopresentator en muzikant Sander De Keere maakte twee seizoenen radio over filmmuziek, dus heeft hij het vandaag over de Composer Talk rond de muziek van de miniserie Chernobyl.

De Keere: “Ik ben natuurlijk vertrouwd met het filmfestival, maar vanuit mijn leefwereld kijk ik altijd naar de muziek die op het programma staat. Filmmuziek maken is een enorm boeiend metier die eigenlijk ontstaan is vanuit een klassieke traditie toen Europese componisten in de jaren ‘30 naar Hollywood zijn gevlucht en daar zijn beginnen componeren. Tegenwoordig zijn er filmcomponisten die heel klassiek werken zoals John Williams of Alexandre Desplat die duidelijke invloeden hebben van traditionele componisten. Helemaal aan de andere kant zit dan de soundtrack van de miniserie Chernobyl, waar de Composer Talk over gaat.”

“Het evenement is een soort seminarie over filmmuziek, een panelgesprek met de IJslandse Hildur Guðnadóttir, die de muziek voor de veelbesproken reeks maakte. Guðnadóttir is bijvoorbeeld naar een ontmantelde kerncentrale gegaan in Litouwen met een sound designer en een klankman. Ze wilde daar horen hoe het is om een nucleaire ramp mee te maken en heeft daarom de klank van die centrale opgenomen. Het is ongelooflijk hoe die geluiden dan muziek worden. De registratie van de geluiden van bijvoorbeeld een turbinehal, wordt ineens een muziekstuk. Op een bepaald moment botsten ze op een deur die een specifieke hoge toon produceerde, dus daar hebben ze ook iets mee gedaan. Ze zoekt de grens op tussen het geluid dat er al is en elektronisch bewerkt geluid. Daarnaast werkt ze ook met een koor, dat heel veel spanning opbouwt met weinig gebeurtenissen. Op de Composer Talk praat ze over hoe ze dat precies heeft aangepakt.”

Puurheid, schoonheid en kracht

“Ik vind het enorm interessant om te weten hoe dat werkproces gaat. Hoe denkt een componist daarover na? De muziek vertelt een verhaal op zich, maar moet in balans zijn met het beeld. Het mag de beelden niet in de verkeerde richting sturen. Dat is een erg moeilijke oefening. Een componist en een regisseur moeten elkaar begrijpen, daarom zijn er zo veel regisseurs en componisten die altijd samenwerken. Al die aspecten van schrijven voor film zijn interessant.”

“Ik denk dat er in IJsland iets in de lucht hangt. Jóhann Jóhannsson was er bijvoorbeeld van afkomstig. Hij maakte ook muziek en filmmuziek die een soort melancholie in zich heeft, het is eenvoud met diepte. Er is ook Ólafur Arnalds, die ook op zoek gaat naar een essentie, en die mooi de balans tussen akoestische en elektronische klanken in een minimalistische warme stijl vindt. En dan is er ook Guðnadóttir, die nu trouwens ook de soundtrack heeft gemaakt voor de nieuwe film Joker. IJsland heeft een soort puurheid, schoonheid en kracht die ook in de muziek terugkeert.”

Puzzelstukjes

“Ik vind het super dat filmmuziek aandacht krijgt op het filmfestival. Muziek en beeld versterken elkaar altijd. De nadruk op filmmuziek mag er zeker zijn, want het doet zo veel met het verhaal. Ik had ook de World Soundtrack Awards kunnen aanraden, maar daar hoor je enkel een selectie van de mooiste en meest recente filmmuziek. Op de Composer Talks krijg je echt een verhaal te horen.”

“Vaak hoor ik de muziek bij een film voor ik de film zelf zie, zoals bijvoorbeeld bij de meesterlijke soundtracks van Blade Runner of Arrival, en dat geldt nu ook voor de reeks Chernobyl. Door de combinatie van de muziek en de titels van de nummers, krijg ik al een beeld van hoe de film gaat. Op het moment dat ik die dan zie, is het alsof alle puzzelstukjes samenvallen. Ik ben ook nu door de muziek heel benieuwd naar de reeks. Ik heb hoge verwachtingen.”