Tip Film Fest Gent: Regisseur Nic Balthazar ziet een explosie van filmtalent in België Wouter Spillebeen

02 oktober 2019

18u22 0 Gent Het programma van Film Fest Gent is naar goede gewoonte rijkelijk gevuld. Kan u niet kiezen tussen al die fantastische films en evenementen? Dan helpen onze Gentse kenners u een weg banen. Regisseur Nic Balthazar, bekend van onder andere Ben X en Tot Altijd breekt vandaag een lans voor de vele Belgische filmmakers op het festival.

Balthazar: “Vroeger was het al veel als er twee of drie films van eigen bodem op een festival stonden. Nu spelen er op Film Fest Gent acht films van Belgische makers. Fantastisch toch? Het maakt me ongelooflijk blij, maar er bestaat altijd een risico dat mooie films niet door de kieren van het grote geweld raken en het publiek niet vinden. Daarom wil ik onze eigen filmmakers in de kijker zetten.”

“Neem bijvoorbeeld The Barefoot Emperor, de opvolger van King of the Belgians waarin Peter Van den Begin in een glorieuze hoofdrol een verdwaasde en verweesde koning van ons land speelt. Daar kijk ik echt naar uit. Die film wordt even krankzinnig als de eerste. Dan hebben we ook Eva Cools, een jong talent met veel panache, die met haar scenario voor Cleo een prijs heeft gewonnen. Nu staat ze er met een zodanig eerlijke zelfzekerheid die zegt: Ik maak daar een mooie film van. Dat maakt me heel benieuwd, ook omdat ze niet het makkelijkste onderwerp heeft gekozen: een meisje dat een tragisch ongeval overleeft.”

Marathonvisie

“Dat vind ik cool, dat de Vlaamse cinema de moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaat. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Muidhond van Patrice Toye. Die film is gebaseerd op een fantastisch boek dat verkent hoe welwillend we durven meegaan met een personage dat behoorlijk foute dingen heeft gedaan. Ik ben echt benieuwd om te zien van Toye daarvan gemaakt heeft. Ze heeft als geen ander het talent om dat verhaal te vertellen. Ook naar Willem Wallyn zijn film ben ik erg benieuwd. All Of Us is zijn tweede film, maar tussendoor heeft hij ook series gemaakt zoals het fantastische De 16. Die reeks was een eerlijke, zwarte en cynische ontleding van wat er in de Wetstraat gebeurt en was voor het grootste deel met iPhones gefilmd. Dat vind ik fantastisch tof.”

“Series maken het in Vlaanderen ook op hoog niveau. Sanne Nuyens en Bert Van Dael zijn doorgebroken met Beau Séjour en hebben nu De Twaalf gemaakt. Het is cool dat het filmfestival dan het oude onderscheid tussen film en televisie laat varen en een marathonvisie houdt van de serie. Veel van de interessantste dingen worden tegenwoordig namelijk voor het kleine scherm gemaakt. Dat evenement moet ook ongelooflijk leuk zijn voor de makers. Ze kunnen nu de reactie van het publiek voelen in een zaal en dat is uniek en bijzonder.”

Nieuwe generatie

“We hebben een explosie van talent gehad in de Vlaamse cinema de laatste tien tot vijftien jaar. Makers zoals Michaël Roskam, Felix Van Groeningen en Adil en Bilal maken nu ook de overstap naar Hollywood. Dit is een enorm interessante periode voor Vlaamse cinema. Het landschap is aan het veranderen en sommige films komen niet meer boven de 100.000 of zelfs 50.000 bezoekers. Het avontuurlijke werk van Vlaamse cineasten moet het afleggen tegen Avengers Endgame, met Girl van Lukas Dhont als gigantisch mooie uitzondering.”

“Het is leuk om te zien dat filmmakers blijven doorgaan, ook al is het duur en ook al maken ze niet altijd winst. Neem bijvoorbeeld Bas De Vos. Die maakt gedurfde dingen die niet bedoeld zijn als blockbuster, maar hij vindt ook zijn weg op de festivals van Berlijn en Rotterdam. De nieuwe generatie is gestopt met zagen over geld zoals bijvoorbeeld Robbe De Hert dat indertijd deed. De oude generatie wilde constant tegen de kar rijden en dat was ook wel nodig, maar de jonge gasten van vandaag blijven positief. Adil en Bilal hadden ook gewoon de ballen om hun eerste film te maken met het geld dat er was. En wie weet, waarom zou de volgende Avengers Endgame niet door een Belg gemaakt kunnen worden?”

Lees hier de vorige filmtip.