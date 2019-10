Tip Film Fest Gent: Regisseur Lukas Dhont vol lof over Spaans visueel spektakel Fire Will Come Wouter Spillebeen

01 oktober 2019

17u34 1 Gent Het programma van Film Fest Gent is naar goede gewoonte rijkelijk gevuld. Kan u niet kiezen tussen al die fantastische films en evenementen? Dan helpen onze Gentse kenners u een weg banen. Vandaag raadt regisseur Lukas Dhont (Girl) de film Fire Will Come aan van de Spaanse regisseur Oliver Laxe.

Dhont: “Ik heb de film Fire Will Come (originele titel O Que Arde, nvdr) mogen ontdekken in de selectie Un Certain Regard op het filmfestival van Cannes. Daar ben ik vorig jaar nog in de prijzen gevallen met Girl en dit jaar zat ik in de jury. De film van Laxe was bijzonder mooi en we hebben hem dan ook bekroond met de juryprijs. De regisseur bewijst met deze film dat hij een ongelooflijk talent heeft. Hij is een rasechte filmmaker die op een visuele manier vertelt over de thema’s die hem raken.”

“Het verhaal speelt zich af in Galicië en gaat over de relatie tussen een moeder en haar zoon. De zoon is net vrijgekomen na een celstraf. Je voelt als kijker dat er van alles mis is en stukje per stukje kom je meer te weten over wat er gebeurd is. Het verhaal ontspint zich wel, maar blijft altijd mysterieus en dat is heel goed gedaan. De regisseur wil de kijker doen nadenken en wil niet alle stukken meteen op tafel leggen. Het publiek begint na te denken en te interpreteren en Laxe stuurt die interpretatie met de minste informatie naar een onvermijdelijk einde. En zoals de titel verklapt, ontstaat er op een bepaald moment ook een vuur.”

Vernietiging van het landschap

“De film is een visueel spektakel. Het is voor mij nog steeds een mysterie hoe sommige scènes gefilmd zijn. Ik vermoed dat het een combinatie is van documentaire en fictie. Het kan bijna niet anders. We zien al jaren dat filmmakers de grens opzoeken tussen de twee en deze film is daar een ideaal voorbeeld van. Zeker wanneer hij de landschappen en het vuur filmt, lijken de beelden wel uit het nieuws te komen. Dat in combinatie met het feit dat de acteurs lokale mensen zijn die nog nooit eerder op het scherm te zien waren, verhoogt het gevoel van authenticiteit.”

“De film voelt daarom heel realistisch aan, maar toch zitten er segmenten in die een zekere poëzie in zich hebben. Het is geen sociaal realisme zoals bijvoorbeeld de films van Ken Loach, maar eerder een reeks kleine visuele gedichten. Daarin speelt ook het landschap een belangrijke rol. Dat wordt eigenlijk een derde personage in de film. Het prachtige van het land, en ook de vernietiging ervan, zijn zeer mooi in beeld gebracht.”

Straffe films van jonge makers

“Het filmfestival legt dit jaar de focus op Spaanse film en dat komt absoluut op het juiste moment. De meesten kennen Pedro Almodóvar wel en Spanje heeft nog meer van die grote filmmakers. Maar nu gebeuren er heel interessante dingen in Spanje. Laxe is een van de jonge Spaanse cineasten die ongelooflijk knappe dingen aan het doen zijn. Ze willen betekenis geven aan de politieke situatie die hun land nog steeds in de greep heeft. Daar komen bijzonder straffe films uit. Film Fest Gent merkt dat ook op en geeft hen een platform. Ik hoop nog veel Spaanse films te ontdekken op het filmfestival.”

Dhont raadt ook de films Muidhond van Patrice Toye, Instinct van Halina Reijn, The Lighthouse van Robert Eggers (die in Cannes een sensatie was) en Ghost Tropic van Bas Devos aan. Morgen kan u de aanbevelingen van de volgende Gentenaar lezen.