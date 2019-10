Tip Film Fest Gent: Een kortfilm van een gevierd regisseur staat bovenaan op het lijstje van Natali Broods Wouter Spillebeen

17u18 1 Gent Het programma van Film Fest Gent is naar goede gewoonte rijkelijk gevuld. Kan u niet kiezen tussen al die fantastische films en evenementen? Dan helpen deze tips u een weg banen. Onze tipgever van vandaag is niet afkomstig uit Gent, maar heeft wel een sterke artistieke band met de stad. Actrice Natali Broods is bekend van onder andere Over Water en Tabula Rasa en speelt in de film Cleo, die te zien is op het festival.

Broods: “Toen ik het programma van het filmfestival bekeek, vond ik het heel verrassend om een kortfilm te zien staan van de regisseur Yorgos Lanthimos. Hij heeft al een paar zeer knappe langspeelfilms gemaakt, waaronder vorig jaar The Favourite. Dat hij dan tussendoor een kortfilm maakt, vind ik fascinerend. Ik ben echt fan van Lanthimos en ik zou zijn kortfilm Nimic ook heel graag willen zien.”

“De stijl en het gevoel voor humor van Lanthimos trekken me aan. Hij hanteert een specifieke manier om een verhaal te vertellen, maar al zijn films zijn wel anders. The Lobster, The Killing of a Sacred Deer en The Favourite komen duidelijk van dezelfde maker, maar hij boort telkens andere onderwerpen aan in een nieuwe omgeving. The Favourite is dus compleet anders dan The Killing of a Sacred Deer – misschien wel zijn beste film. Zijn stempel staat er altijd op, maar hij doet niet steeds hetzelfde. Ik vind het heel knap en prikkelend.”

Oscar

“Lanthimos durft heel ver gaan in zijn fantasie en toch krijgt hij het publiek helemaal mee. Hij schetst ongeloofwaardige situaties, maar net op een heel geloofwaardige manier. Hij schept zijn eigen wereld. Een goede blockbuster van tijd tot tijd is ook leuk, maar films als deze vind ik heel bijzonder. Ze hebben iets akelig en grappig, ze kruipen onder de huid en ontroeren. Veel films in de mainstream beginnen te veel op elkaar te lijken en net daarom kan ik de films van Lanthimos zo appreciëren.

“Dat Lanthimos als gevierd filmmaker een kortfilm maakt, vind ik heel knap. Ik vraag me dan af of hij het zo gepland had. Voor zijn laatste twee films werkte hij samen met grote namen zoals Nicole Kidman, Rachel Weisz, Emma Stone en Olivia Colman (die voor haar rol als Queen Anne in The Favourite de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol won, nvdr), en dan maakt hij nu een kortfilm met voornamelijk relatief onbekende acteurs. Ik vind het echt knap dat hij dat doet. Ik heb er alleen maar bewondering voor. Hij blijft zichzelf in vraag stellen en blijft voor zichzelf nieuwe uitdagingen stellen.”

Meer dan een opstapje

“Vaak worden kortfilms gezien als een soort opstapje voor een regisseur naar een langspeelfilm. Daarom krijgen ze soms een zweem van minderwaardigheid, alsof het alleen maar een soort oefening is. Maar Lanthimos toont dat dat niet waar hoeft te zijn. Een kortfilm heeft bepaalde voordelen. Zo kan die net door de kortere speelduur prikkelender zijn, of verrassender door snelle plotwendingen. Het is een ander soort verhaal en dat vind ik fijn. Al zal ik op een vrije avond ook sneller een film opzetten dan pakweg drie kortfilms, vind ik het een heel fijn medium.”

“De trailer van Nimic voorspelt heel wat spanning, onder andere door de muziek. Eigenlijk vind ik het erg grappig om een trailer te zien voor een kortfilm, want zelfs bij langspeelfilms heb ik soms het gevoel dat ik na de trailer al de hele film gezien heb. Maar de trailer voor deze kortfilm maakt me vooral nieuwsgierig.”

