Tip Film Fest Gent: Barbara Sarafian wil meer zien van meestercineast Ken Loach Wouter Spillebeen

03 oktober 2019

17u26 0 Gent Het programma van Film Fest Gent is naar goede gewoonte rijkelijk gevuld. Kan u niet kiezen tussen al die fantastische films en evenementen? Dan helpen onze Gentse kenners u een weg banen. Actrice Barbara Sarafian uit vandaag haar liefde voor het sociaal realisme van Ken Loach.

Sarafian: “Ik wil de film Sorry We Missed You aanraden omdat ik fan ben van de sociale drama’s van Ken Loach. Soms worden zijn films zelfs socialistisch genoemd. Loach is een vaste waarde en ik hou vooral van het hyperrealisme waar hij van uitgaat. Uit de andere films op het festival kan ik ook royaal selecteren, maar die Loach, die zal ik sowieso zien.”

“Zijn portretten van families en gezinnen herinneren je er telkens aan dat iedereen katten te geselen heeft, waar je ook vandaan komt. Ik hou van de rauwheid van die portretten en van hoe Loach de psychologie van zijn personages uitdiept. De films spelen zich vaak af in het arbeidersmilieu, maar niet alleen zij kampen met de problemen die Loach toont. Het is maar hoe je ze verwerkt en hoe je ermee omgaat. Hij toont sneden uit het leven van mensen die problemen hebben waarvan ik zeg: ‘Die met zijn Porsche of Ferrari die er warmpjes bij zit, kan exact hetzelfde meemaken’. De films gaan niet over mythische dingen, maar over tegenslag, dood, ziekte… Ik vind het boeiend om zo’n portretten te kijken. Woody Allen bijvoorbeeld, die pakt het net omgekeerd aan. Hij gaat vanuit de middenklasse de miserie gaan portretteren en dat is ook schrijnend, maar het schrijnende van Ken Loach heeft altijd iets heel poëtisch. Er zit trouwens ook veel humor in zijn films, al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. De verhalen zijn tragisch, maar Loach koketteert daar niet mee. Hij zegt niet: ‘Kijk eens hoe lastig het leven kan zijn’.”

Onervaren cast

“De beelden zijn ook eerder rauw en zijn altijd met een zeker gevoel voor realisme gefilmd, zonder al te veel bij te schaven. De stijl dient het verhaal en omgekeerd. Dat is het universum dat hij uit het leven grijpt. Er zijn andere regisseurs die proberen om een realistisch verhaal te vertellen, maar dan toch hun licht specifiek willen afstellen om een zekere esthetiek te bekomen. Loach heeft de discipline om dat niet te doen. Hij wil zijn beeldtaal niet opschonen. Hij bestudeert het grijze en het grauwe wel, maar gaat het niet verfraaien. Is het belangrijkste in een scène een muur, dan brengt hij die naar voor. Is het een dialoog, dan brengt hij die naar voor. Die stijl is zijn ding en daar wijkt hij niet van af. Ik hoop er ook meer van te zien, want daar is hij een meester in. Hij poot ook niet gewoon een camera neer om het leven te filmen, er zit wel een esthetiek in. Alles wat simpel lijkt, is uiteindelijk zeer moeilijk.”

“De films van Loach zijn met zo veel liefde gemaakt dat je bijna zou denken dat de personages zonder acteren tot stand komen. Maar in werkelijkheid is het net het tegenovergestelde. Er zit enorm veel vakkundigheid in die films. Hij werkt voor Sorry We Missed you met een cast die uit het arbeidersmilieu komt en nog geen ervaring heeft met acteren. Dat kan de film naar een volgend niveau van realisme tillen of een groot risico zijn, maar Loach is zo vakkundig dat hij die mensen perfect kan begeleiden en sturen.”

Zoeken naar onbevangenheid

“Loach gaat op zoek naar spelers die de typische maniërismen van een volleerd acteur niet hebben. Een acteur zal al gauw eens een tic gebruiken die we herkennen uit andere films. Ik merk van mezelf ook dat ik de tics van bepaalde personages moet proberen te vermijden in een ander verhaal, want die sluipen er zo in. Loach wil net rauwheid, nieuwigheid en onbevangenheid. Een ervaren acteur die die onbevangenheid moet spelen, dat is pas een risico. Want hoe authentiek komt dat over bij de kijker? Natuurlijk loop je met onervaren spelers het risico dat ze in het midden van het draaien crashen omdat ze het niet aankunnen, maar Loach is zo goed dat hij die druk wegneemt. Zo blijft het verhaal primeren.”

Lees hier de tips van Nic Balthazar.