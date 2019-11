Tineke De Rijck volgt Jeanine Poelman op als opperdekenin Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

01 november 2019

13u42 0 Gent Na 16 jaar heeft Gent een nieuwe opperdekenin. Tineke De Rijck, dochter van wijlen opperdeken Eli De Rijck, neemt de fakkel over van Jeanine Poelman.

Het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van Gent, in de volksmond beter gekend als Opperdekenij, groepeert alle sociale en commerciële dekenijen die in de stad actief zijn. Aan het hoofd staan een opperdeken en opperdekenin. Geert Maes blijft opperdeken, maar na de statutaire vergadering van gisteravond werd Tineke De Rijck van de dekenij van de Korenmarkt verkozen tot opvolgster van Jeanine Poelman van de Bloemekenswijk.

Een opmerkelijke wissel want Tineke is de dochter van Eli De Rijck die tot aan zijn dood in 2017 opperdeken was en 46 jaar lang de drijvende kracht achter de Gentse Feesten op de Korenmarkt. Eerder nam Tineke al het roer van haar vader over op de Korenmarkt, nu treedt ze dus ook in zijn voetsporen als opperdekenin.