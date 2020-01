Timing van sloop garage Regniers roept vragen op: “Afbraak net voor kerst om asbestmaatregelen te omzeilen” Sabine Van Damme

01 januari 2020

11u55 0 Gent De plotse afbraak van de garage Regniers aan de Brugsepoortstraat in Gent roept vragen op. Op 24 december werd de gevel van dat bekende gebouw gesloopt, en ook op 26 december werd er gewerkt. “Een perfect gekozen timing omdat er dan nauwelijks controles zijn. Zo kon er gesloopt worden zonder de verplichte maatregelen rond asbest.”

Het zijn enkel buurtbewoners die zich boos maken over de gang van zaken aan de Duizendvuren. “Er loopt nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwisting tegen de afgeleverde omgevingsvergunning voor de site”, klinkt het boos. “Die procedure is niet opschortend, maar dan zomaar tot sloop overgaan is respectloos tegenover de buurt. Bovendien is er heel bewust gesloopt op 24 en 26 december. Iedereen weet dat de meeste stads- en controlediensten niet werken in de kerstvakantie. Er was zeker asbest aanwezig op de site, wat logisch is in zo’n oud gebouw. Maar er gelden strikte veiligheidsvoorschriften voor als gebouwen met asbest worden gesloopt. Die zijn flagrant met de voeten getreden. Door zo bot te werk te gaan, is er zéker asbest vrijgekomen. We zullen dan maar zeggen dat we geluk hadden dat het geregend heeft die avond, zeker? Dat zou de rondzwevende asbestdeeltjes moeten doen neerslaan.”

Dienst gesloten

Eén van de buurtbewoners wilde klacht neerleggen bij de politie maar kwam naar eigen zeggen van een kale reis thuis, en ook bij Gentinfo ving hij bot. “De dienst die ik nodig had is gesloten tot 3 januari, kreeg ik te horen.” Dus verwittigde hij de Vlaamse Milieumaatschappij. “Zij kwamen ter plaatse, maar de werken waren al gedaan, en de container met bouwafval was netjes afgedekt, dus konden ze niks doen.”

Studentenkoten

Garage Regniers ging eind 2015 failliet, sindsdien stond het gebouw zo goed als leeg. Nu is het in sneltempo gesloopt. Het zou plaats moeten ruimen voor een gebouw met 330 studentenkoten met op de benedenverdieping 3 handelszaken. Eén daarvan zou een horecazaak worden, met een terras.