Tijdelijke fiets- en voetgangersbrug naast Meulestedebrug weggehaald Sabine Van Damme

12 augustus 2020

21u55 0 Gent Door de lockdown is de hinder relatief beperkt gebleven, maar de Meulestedebrug is eerder dit jaar 4 maanden dicht geweest voor onderhoudswerken. De brug werd afgesloten voor alle verkeer, maar voor fietsers en voetgangers werd een noodbrug aangelegd. Die is nu weggehaald.

Er komt een nieuwe Meulestedebrug, een dubbele zelfs. Maar hoewel die al vele jaren is beloofd, is het nog wachten tot na de zomer van 2021 voor de werken echt beginnen. De huidige brug is 65 jaar oud en tot op de draad versleten. En dus zijn er geregeld onderhoudswerken nodig om de brug veilig te houden, in afwachting van de nieuwe. Dat zorgt telkens voor een verkeersinfarct. Omdat er dit voorjaar 4 maanden gewerkt werd, werd een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug aangelegd. De omleiding is voor de zwakker weggebruiker immers een heel eind. De brug is nu al enkele maanden terug open, en dus lag de voetgangers- en fietsersbrug er werkloos bij. Vandaag werd ze weggehaald. Dat leverde mooi beeld op, en ook een klein beetje verkeersellende.