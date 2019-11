Tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers naast Meulestedebrug geplaatst Sabine Van Damme

08 november 2019

09u23 0 Gent Afgelopen nacht is een tijdelijke brug naast de Meulestedebrug gelegd. Dat was een redelijk spectaculair gebeuren. Meulestedebrug gaat in totaal 4 maanden dicht, maar via de tijdelijke brug kunnen fietsers en voetgangers wel nog door.

Meulestedebrug moest al jaren terug vervangen zijn, maar de plannen om dat broodnodige werk eindelijk eens echt uit te voeren, liggen nog ergens op een bureau. En dus is het voor de wijken Wondelgem, Muide en Meulestede elke keer opnieuw afzien als de versleten brug weer eens dicht moet. En dit keer is het goed prijs. Vanaf dinsdag 12 november tot 20 december zal er geen verkeer over de brug mogelijk zijn. En om de mensen meteen moed in te praten: van 11 maart tot 25 mei is het nog eens prijs. Dat is in totaal bijna 4 maanden. In die tijd worden het wegdek én het mechanisch systeem van de brug hersteld, wat dringend nodig is, zo bleek bij een vorige controle eerder dit jaar.

Omdat het afsluiten van Meulestedebrug steevast voor een verkeersinfarct zorgt, is er dus een tijdelijke noodbrug aangelegd. Die kan wel alleen gebruikt worden door fietsers en voetgangers. De brug werd afgelopen nacht van op een ponton met een kraan op haar plaats gehesen. Dat zorgde voor spectaculaire beelden. Goed nieuws dus voor de zwakke weggebruikers, maar de automobilisten mogen zich voorbereiden op tandenknarsen in de file. Er worden omleidingen voorzien én er wordt er extra veerboot in Langerbrugge ingelegd.