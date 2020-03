Tijdelijk geen boetes meer in de LEZ. Ook stad Gent past nu de regels van de lage-emissiezone aan Erik De Troyer

25 maart 2020

11u51 60 Gent Tijdens de coronacrisis worden geen boetes meer uitgeschreven in de Lage Emissiezone. Dat heeft het stadsbestuur beslist, in navolging van wat Antwerpen gisteren ook al deed. In plaats van een boete krijgen overtreders een brief waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel gaat.

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er sinds 18 maart in ons land strenge maatregelen van kracht. Om de impact van het coronavirus op de volksgezondheid te beperken, is het essentieel om zoveel mogelijk binnen te blijven en zich te beperken tot de meest essentiële verplaatsingen. Sinds de maatregelen van kracht zijn, is het openbaar vervoeraanbod en het aanbod van taxi’s sterk verminderd. Daarom past de Stad Gent haar regels omtrent de lage-emissiezone aan. De camera’s blijven actief, maar er worden tijdelijk geen boetes meer uitgeschreven.

“Ieders gezondheid staat nu voorop”, motiveert bevoegd schepen Tine Heyse. “De Stad Gent wil met deze tijdelijke aanpassing van de LEZ-regelgeving alle mensen die zich inzetten voor de zorg en gezondheid van anderen maximaal ondersteunen. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart. Overtredingen op de LEZ-regelgeving die vanaf die datum begaan werden, zullen bijgevolg niet beboet worden. De maatregel geldt zolang de federale crisismaatregelen van kracht zijn.” Of er ook een gedeeltelijke terugbetaling komt voor mensen die een vergunning aankochten om met een vervuilend voertuig toch nog in de LEZ te komen, is nog niet duidelijk. “Dat bekijken we momenteel nog, maar dat is technisch gezien niet zo eenvoudig", zegt schepen Heyse. “In de loop van de week beslissen we hoe we dat aanpakken.”

Mensen die de Gentse LEZ binnenrijden met een niet-toegelaten voertuig zullen in plaats van een boete een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel gaat zolang de strengere coronamaatregelen van kracht zijn. Eerder schortte Gent ook al de parkeercontroles op, waardoor parkeren in het centrum nu de facto gratis is. Fout parkeren - op bewoners- of mindervalidenplaatsen of in de autovrije zone - kan wel nog steeds bestraft worden door de politie.