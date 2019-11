Tijd om een brief naar Sinterklaas te schrijven Sabine Van Damme

11 november 2019

09u29 0 Gent 6 december lijkt nog ver weg, maar de spanning stijgt wel al. Daarom heeft De Post opnieuw de Sinterklaasbrievenbussen geïnstalleerd, speciaal voor wie een brief naar de Sint wil sturen. Onder meer tegenover het stadhuis op de Botermarkt staat er eentje.

Nog tot 29 november kan iedereen die braaf is geweest een brief schrijven naar Sinterklaas. Al die brieven komen toe in een heus Sintsecretariaat, en worden allemaal beantwoord. Jaarlijks krijgt De Post meer dan 400.000 brieven te verwerken. Ook in Gent zijn er verschillende Sinterklaasbrievenbussen. Je moet er even naar zoeken, maar ze vallen wel direct op.

Voor alle brieven, één adres: Sinterklaas, Spanjestraat 1, 10612 Hemel. En vooral niet vergeten je eigen adres duidelijk op de brief te zetten, dan krijg je zeker iets terug.