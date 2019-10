Tieners veroorzaken onrust in Oostakker: “Ze bellen ’s nachts aan, zogezegd voor Halloween” Jeroen Desmecht en Erik De Troyer

13u54 12 Gent Een groep tieners die - tot diep in de nacht - van deur tot deur aanbelt in Oostakker, veroorzaakt enige onrust bij de buurtbewoners. De jongeren vragen snoep of geld, maar hebben volgens de bewoners slechte bedoelingen. De lokale politie is met een onderzoek gestart.

Een inwoner van de Godelieve Joliestraat kaartte de situatie dinsdagochtend aan in een lokale Facebookgroep. Zij kreeg de jongeren, twee meisjes én een jongen, om 00.30 uur aan de deur. “Ze waren een jaar of zeventien, hadden geen halloweenkledij aan en vroegen om geld”, vertelt Ruth Scholliers. “Mijn man heeft hen vriendelijk verzocht om te vertrekken, aangezien Halloween pas over twee dagen is.”

Spotters

Volgens Ruth bleven de jongeren nadien nog even hangen en trokken ze daarna richting Schoonakker. “Vermoedelijk gaat het om spotters: ze kijken na of er huisdieren of alarmsystemen in het huis zijn, om later met die informatie aan de slag te gaan”, gaat ze verder. “We hebben de politie gecontacteerd. Rond 01.30 uur klopten enkele inspecteurs aan. Ze hadden meteen een patrouille gestuurd en zeiden dat ze de jongeren gevonden hadden. Ook volgens hen waren ze daar niet om Halloween te vieren.”

Het verhaal van Ruth leeft op sociale media. Verschillende omwonenden bevestigen dat ook zij het groepje over de vloer kregen. Ook vandaag zouden ze in de buurt zijn gesignaleerd. De lokale politie van Gent bevestigt dat er maandagnacht klacht werd ingediend en onderzoekt de zaak.