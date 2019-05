Tiende editie Copacobana Festival gaat toch door: drie in plaats van vier festivaldagen Yannick De Spiegeleir

21 mei 2019

08u18 16 Gent Er is toch nog een toekomst voor het Copacobana Festival in het Rozebroekenpark. De organisatoren hebben een aantal plannen laten varen om de financiële puzzel rond te krijgen nadat de uitbreiding met een vierde festivaldag werd geweigerd door de stad. Zo sneuvelt onder meer een kindernamiddag en vermindert het budget voor de bedanking van vrijwilligers. “Hopelijk leert het stadsbestuur om sneller te schakelen bij situaties als deze”, zegt Joachim Matthys van Copacobana Festival.

Na enkele dagen van verslagenheid bekeek de organisatie van Copacobana hoe het alsnog verder moest. Met een grondige begrotingsupdate en enkele aanpassingen aan de gebruikte logistiek, zijn ze er in geslaagd om de cijfers iets meer in balans te krijgen. En dat zonder de verhoopte inkomsten op donderdag. “Hiervoor hebben we een paar leuke projecten op de lange baan moeten schuiven en enkele grootse decoratieve plannen moeten opbergen of aanpassen. We hebben helaas ook moeten inbinden op het budget dat we graag voorzien hadden voor activatie en bedanking van vrijwilligers”, zegt Matthys. Een geplande kindernamiddag exclusief voor Gentse lagere scholen in samenwerking met de stad valt in het water. “Ook met een extra subsidie zou die financieel negatief uitkomen.”

Morgen dient het festival een aangepast dossier in voor de periode van vrijdag 28 tot zondag 30 juni. Rekening houdend met de opgelegde krijtlijnen van de stad. “Toch hebben we enkele vraagtekens door opmerkingen vanuit de stadsdiensten die mogelijk invloed zouden hebben op de volledige programmatie. We hopen op een snelle positieve feedback zodat we deze moeilijke periode achter ons kunnen laten en dat we kunnen starten aan wat normaal de leukste periode van het jaar moet zijn.”

Cashless betalen

“Vele vrijwilligers en bezoekers zijn er het hart van in en twijfelen ondertussen of ze zich nog moeten engageren omdat ze niet weten of het festival er uiteindelijk zal komen” zegt organisator Joachim Matthys. “We hebben al verschillende tegenslagen te verwerken gehad. Dit is een zware tik, maar met een zonnig incidentloos weekend eind juni kunnen we hier veel sterker uitkomen.” De organisatie hoopt dat, reeds voorziene maatregelen zoals een cashless betalingssysteem (waarbij je zelf niet meer hoeft aan te schuiven aan de kassa om bonnetjes op je Copa-kaart te zetten) en de verkoop van leuke Copa-polsbandjes, ook voor meer inkomsten zorgen en een meerwaarde creëren voor de bezoeker.

De organisatie beseft dat ze zich het komende jaar zal moeten omvormen zodat ze deze problematiek te baas kan en daarvoor houdt ze alle opties open. “Hopelijk leert ook het huidige stadsbestuur uit deze situatie en vinden ze manieren om sneller te schakelen bij situaties als deze. Organisaties die snel groeien met een mooi project moeten sneller middelen kunnen krijgen, eventueel mits bepaalde voorwaarden zoals in ons geval ‘downsizen’.”