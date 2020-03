Tien migranten gered uit vrachtwagen nabij Gent, vier verdachten ingerekend Cedric Matthys

06 maart 2020

18u27

Bron: Belga 2 Gent In de omgeving van Gent zijn donderdag tien Aziatische migranten ontdekt in de laadruimte van een vrachtwagen. De politie arresteerde vier mannen. Zij worden ervan verdacht mensen naar het Verenigd Koninkrijk te willen smokkelen.

De politie heeft tien migranten aangetroffen in een vrachtwagen die een lading banden vervoerde. De Belgische politie rekende de bestuurder van de vrachtwagen, een 64-jarige man uit Glasgow, in op basis van informatie van het Britse National Crime Agency (NCA).

De Britse diensten pakten vervolgens nog drie anderen verdachten op. Twee Ierse mannen, van 39 en 48, werden in Dover ingerekend, een derde 30-jarige man werd in County Antrim in Noord-Ierland gearresteerd. De drie mannen zitten in voorlopige hechtenis en worden ondervraagd. Er worden ook huiszoekingen uitgevoerd in Noord-Ierland en Kent. “Door de nauwe samenwerking met onze Belgische partners konden we tien mensen, waaronder acht minderjarigen, in veiligheid brengen", laat de NCA in een persbericht weten. De tien migranten zouden afkomstig zijn uit Zuidoost-Azië.