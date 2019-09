Tien chauffeurs onder invloed van drugs Didier Verbaere

21 september 2019

11u38 4 Gent De verkeerspolitie van Gent hield vrijdagavond en -nacht een controleactie op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer en een snelheidscontrole. Er werden 340 bestuurders gecontroleerd en 22 bestuurders (6,5 %) reden onder invloed van alcohol of drugs.

De controles vonden plaats aan de Meulesteedsesteenweg, New-Orleansstraat en op de Brugsesteenweg. Er werden 25 speekseltesten afgenomen en 10 bestuurders testten positief voor het sturen onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Twaalf bestuurders reden ook onder invloed van alcohol. Zeven bliezen positief en 5 alarm. Drie chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Negen andere voor een beperkte tijd van 3 tot 6 uren. `

Bij de snelheidscontroles liepen 28 bestuurders tegen de lamp in de zone 30 van de Meulesteedsesteenweg. Eén laagvlieger werd geflitst aan 78 per uur en verloor zijn rijbewijs. Ook op de Brugsesesteenweg, binnen de bebouwde kom, reden drie wagens te snel. Er werd ook een niet verzekerd voertuig in beslag genomen en 5 PV’s opgemaakt voor andere inbreuken.