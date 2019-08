Tien bieren die je geproefd moet hebben op het Gents Bierfestival, de selectie van onze biersommelier Wouter Spillebeen

16 augustus 2019

09u45 0 Gent De Gentse Biervereniging brengt zaterdag opnieuw talloze bekende en nobele onbekende bieren naar het Gents Bierfestival in de VIP-school in de Martelaarslaan. Al jaren lijkt de selectie van het bierfestival de trends in de industrie te voorspellen, dus voor elke liefhebber zijn de ‘sour ales’, ‘imperial en golden stouts’, ‘IPA’s’ en ‘American barley wine’ altijd de ontdekkingstocht waard. Dit zijn de tien bieren die je volgens biersommeiler Sofie Vanrafelghem geproefd moet hebben.

Dark Nun, Imperial Stout, 12,5 %

Stout is veel meer dan de alom gekende Guinness. Dark Nun is een zwaar bier qua alcoholpercentage, maar het smaakt vooral naar koffie, donkere chocolade en donker fruit. “Bovendien ben ik zelf een horrorfan, dus het imago en het beeld op het etiket spreekt me aan”, lacht Sofie.

Amersfoort, Pale Ale, 5,8 %

Amersfoort wordt gebrouwen in, hoe kan het ook anders, Amersfoort. De Pale Ale is niet zo uitgesproken bitter als de intussen wijdverspreide IPA (India Pale Ale). Het bier heeft toetsen van citrus en tropisch fruit en is net iets sterker dan een pils. “De tijd dat een bier een hoog alcoholpercentage moest hebben om goed te zijn, is al lang voorbij”, oppert Sofie.

Jubel, Sour/Wild Ale, 6,2 %

Brouwerij Nevel legt zich toe op zure en houtgerijpte bieren, alsook het gebruik van lokaal geoogste kruiden, en werkt daarvoor samen met lokale ondernemers en telers. “Een lokale landbouwer loopt bijvoorbeeld op de brouwerij af en biedt de kruiden aan die ze op dat moment toevallig hebben. Daar maakt Nevel dan bier mee.” Dat zorgt ervoor dat de bieren telkens anders en beperkt in oplage zijn. Jubel is dus mogelijk een unieke ervaring.

Duvel Tripel Hop Cashmere, Belgian Strong Ale, 9,5 %

In 2007 introduceerde Duvel Moortgat de Tripel Hop. De brouwers experimenteerden met verschillende hopsoorten en de Citra bleek de favoriet van de consumenten. Maar nu is ook de variant met Cashmere, een rijzende ster in de hopsoorten tijdelijk verkrijgbaar. “Voor wie de gewone Duvel wat beu is, is de Tripel Hop een ideale afwisseling. Deze is dan nog meer bijzonder.”

(Lieve Kleine) Piranha, blond, 6,5 %

Een verwijzing naar Luc De Vos, dus dit bier kan in deze lijst niet ontbreken. De Utrechtse brouwerij De Kromme Haring bracht deze Belgian Ale uit ter gelegenheid van de verjaardag van de Amsterdamse bar Foeders, die gerund wordt door de Vlaamse Yuri Hegge. “Zeker een aanrader voor iedereen die in Amsterdam komt”, weet Sofie. Het bier zelf proeft uitgesproken naar de kruiden zoals kamille, koriander en hibiscus die aan het bier toegevoegd werden en heeft een fijnzure smaak.

Cul de Chien, Saison, 6,3 %

De kleine brouwerij Tall Poppy in Edegem gebruikte mispels om dit unieke en in beperkte oplage beschikbare bier te brouwen. Volgens de geruchten deden de vruchten de brouwers denken aan het achterste van een hond, waardoor ze meteen een naam gevonden hadden. Het unieke bier heeft een kruidige en bittere smaak.

Oxfam Juste, Belgian Ale, 5,5 %

Voor hun fairtradebier Juste werkte Oxfam samen met brouwerij Brasserie des Légendes. “Normaal is dat een vrij traditionele brouwerij, maar voor Oxfam konden ze een korte keten garanderen”, legt Sofie uit. Dat betekent dat ingrediënten zoals de gerst en de hop lokaal geteelt worden. Voor het blonde bier gebruikten de brouwers daarnaast ook Thaise jasmijnrijst. “Leuk dat ze zo’n toetsen toevoegen!”

Neon, Brut IPA, 7 %

Siphon is als restaurant al jaar en dag een gevestigde waarde in Damme. De uitbaters sloegen de handen in elkaar met brouwers Franklin Verdonck en Breandán Kearney, en zo was Siphon Brewing geboren. Om hun derde verjaardag als brouwerij te vieren, lanceerden ze ‘The Nobel Gas Project’: zes bieren gebaseerd op zes chemische elementen. Neon is een Brut IPA en dus droog zoals champagne, maar hoppig zoals een IPA.

Carver, IPA Session, 2,8 %

Een goed bier hoeft geen hoog alcoholpercentage te hebben. “Integendeel: een goed bier kunnen brouwen met een laag percentage getuigt van een zeer veel vakmanschap. De smaak van de alcohol is er niet, dus alles moet van andere ingrediënten komen.” Bieren met weinig alcohol zijn dus een trend aan het worden. Brouwer Gypsy Hill combineert met Carver die trend met de populaire bitterheid en fruitigheid van een IPA.

Pigs on Synthesyzers, IPA, 6,8 %

De Duitse brouwerij Frau Gruber toont met Pigs on Synthesyzers niet alleen een gevoel voor humor via de naam. Ook hun kunde is overduidelijk. “Dit is een IPA, maar dan met een eerder zachte smaak en duidelijke toetsen van exotisch fruit.” Het bier toont dat er in Duitsland, ondanks de strenge traditie, op een interessante manier geëxperimenteerd wordt.

Speciaal voor het festival worden ook twee bieren gebrouwen. Die zullen waarschijnlijk pas een dag voor het festival voor het eerst geproefd kunnen worden, dus haalden ze deze selectie niet. Het zijn de Freddie Has The Honey Blues (Saison/Farmhouse - flavored, 5,5 %, gebrouwen door Gruutbrouwerij) en de Cakeism Mango Milkshake (IPA, 6 %, gebrouwen door Humboldt & Gauss). “Ze zullen zeker het proberen waard zijn”, volgens Sofie. “Kom zeker op tijd naar het festival als je bepaalde bieren wil proeven”, voegt ze toe. “De voorraden zijn niet oneindig.”