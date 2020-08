Ticketverkoop DOK-concerten gaat hard: “Gent had duidelijk nood aan een beetje rock-and-roll” Cedric Matthys

20 augustus 2020

19u35 0 Gent Wie nog een concertje wil meepikken op de DOK-site aan de Gentse Koopvaardijlaan zal er als de kippen bij moeten zijn. Donderdag maakte organisator Democrazy op zijn Facebook-pagina bekend dat inmiddels meer dan de helft van de kaarten de deur uit zijn. “De verkoop loopt als een trein", bevestigt coördinator Eric Smout.

Concerten organiseren in coronatijden. Eenvoudig is het niet. Toch ging Eric Smout de uitdaging aan. Samen met zijn team laat de coördinator van Democrazy de Gentenaar kennis maken met lokaal talent. Een initiatief dat duidelijk gesmaakt wordt. “Vijf van de veertien zijn inmiddels uitverkocht”, zegt hij, “en voor verschillende andere optredens worden momenteel de laatste tickets verkocht. We kunnen zeggen dat ons idee aanslaat. Gent had duidelijk nood aan een beetje rock-and-roll, wat ons uiteraard meer dan verheugd.”

Wettelijke maximum

Democrazy plaatste op de affiche namen als School is Cool, Glints of Jaguar Jaguar, maar trekt daarnaast ook met de locatie veel aandacht. Op de site aan de Gentse Koopvaardijlaan werd jarenlang de bekende zomerbar DOK georganiseerd. Vorig jaar ging het terrein normaal gezien voor goed dicht. “Door de gekke zomer besloten we om toch nog een keer de deuren te openen”, legt Smout uit. “We wilden concerten organiseren voor tweehonderd personen, dat is momenteel het wettelijke maximum. In Gent was er echter geen enkele zaal groot genoeg. We moeten rekening houden met de afstandsregels, waardoor we veel plaats nodig hebben. Iedereen moet neerzitten op een stoel. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven.”